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Девушка, которую избили в метро за пророссийские лозунги, отказалась писать заявление в полицию

девушка кричала слава россии в метро

Девушка, которую на днях избили в столичном метро за выкрики пророссийских лозунгов, отказалась писать заявление в полицию.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В полиции уточняли, нашли ли мужчину, который бил девушку. В ответ там сказали, что установили и допросили всех участников события, которые фигурировали на видео.

Однако сама девушка отказалась писать на него заявление об избиении, отказавшись от каких-либо обвинений. Поэтому, согласно законодательству, правовую оценку действиям мужчины будут давать, только если против него выдвинут какие-то обвинения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители нашли девушку, которая кричала в метро Киева пророссийские лозунги: та говорит, что была пьяна. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в киевском метро произошел конфликт из-за пассажирки, которая выкрикивала пророссийские лозунги

Автор: 

Киев (25887) Метрополитен (1021) Нацполиция (16647)


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Топ комментарии
+13
А що їй буде за прокацапську позицію? Коли вже таких будуть позбавляти громадянства й за парєбрік викидати?
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20.07.2025 13:23 Ответить
+12
яку побили в метро за проросійські гасла Джерело: https://censor.net/ua/n3564258
може написати заяву, а може не написати...
Вщіпніть мене, нехай я прокинусь!
Бо далі що? Кацапи також заяви можуть писати, що по них наші солдати стріляють?!
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20.07.2025 13:22 Ответить
+12
в данєцке зараз як в Дубаях - спєка і безводна пустєля...
... а Дубаї на ПМЖ хочуть усє
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20.07.2025 13:31 Ответить
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може й так.
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20.07.2025 14:48 Ответить
Нехай це падло краще заповід пише
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20.07.2025 13:56 Ответить
"заповід" ???? Ви точно те слово написали? Може "замівур"?
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20.07.2025 14:01 Ответить
Малося на увазі: "Заповідь нову даю вам, одиннадцяту: не матюкайтеся в метро".
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20.07.2025 14:35 Ответить
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20.07.2025 14:36 Ответить
А на кого вона мала написати заяву в поліцію?
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20.07.2025 15:55 Ответить
Поділом в харю зацідив...
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20.07.2025 14:02 Ответить
Не зрозумів. Їй не висунули ніяких звинувачень? Не оголосили підозру? Ніхерасобі.
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20.07.2025 14:13 Ответить
Підозрюю ще би від мєнтів прлучила
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20.07.2025 14:14 Ответить
яка заява?=вона сказала ''що нічого не пам'ятає''
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20.07.2025 14:33 Ответить
Пам'ятає не пам'ятає головне щоб ХРІН в роті не виріс.
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20.07.2025 15:05 Ответить
У мене сьогодні вночі на вулиці за моїм парканом, зламали садове дерево, яке я посадив. Дерево товщі за мою руку. Під корінь. Раніше гілки ламали, а сьогодні богатирі під корінь зламали. Та не хочу я їх ні від кого захищати. Випустіть мене від сюди і живіть як хочете.
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20.07.2025 14:39 Ответить
Оце вже точно перемоха
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20.07.2025 15:13 Ответить
Тебе ще не киздили ?
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20.07.2025 15:20 Ответить
Эмм ... А с каких пор нарушение закона при свидетелях требует заявления?))) это же сюрр...
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20.07.2025 16:06 Ответить
А де ти тут побачив правопорушення? Це коли тцкуна - людолова лопатою по макітрі, оце порушення, тягне на довічне
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20.07.2025 16:40 Ответить
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