Девушка, которую избили в метро за пророссийские лозунги, отказалась писать заявление в полицию
Девушка, которую на днях избили в столичном метро за выкрики пророссийских лозунгов, отказалась писать заявление в полицию.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
В полиции уточняли, нашли ли мужчину, который бил девушку. В ответ там сказали, что установили и допросили всех участников события, которые фигурировали на видео.
Однако сама девушка отказалась писать на него заявление об избиении, отказавшись от каких-либо обвинений. Поэтому, согласно законодательству, правовую оценку действиям мужчины будут давать, только если против него выдвинут какие-то обвинения.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в киевском метро произошел конфликт из-за пассажирки, которая выкрикивала пророссийские лозунги
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може написати заяву, а може не написати...
Вщіпніть мене, нехай я прокинусь!
Бо далі що? Кацапи також заяви можуть писати, що по них наші солдати стріляють?!
... а Дубаї на ПМЖ хочуть усє