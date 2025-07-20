Девушка, которую избили в метро за пророссийские лозунги, отказалась писать заявление в полицию

Девушка, которую на днях избили в столичном метро за выкрики пророссийских лозунгов, отказалась писать заявление в полицию.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В полиции уточняли, нашли ли мужчину, который бил девушку. В ответ там сказали, что установили и допросили всех участников события, которые фигурировали на видео.

Однако сама девушка отказалась писать на него заявление об избиении, отказавшись от каких-либо обвинений. Поэтому, согласно законодательству, правовую оценку действиям мужчины будут давать, только если против него выдвинут какие-то обвинения.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в киевском метро произошел конфликт из-за пассажирки, которая выкрикивала пророссийские лозунги