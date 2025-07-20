Дівчина, яку побили в метро за проросійські гасла, відмовилась писати заяву до поліції

Дівчина, яку днями побили у столичному метро за вигуки проросійських лозунгів, відмовилась писати заяву до поліції.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

У поліції уточнювали, чи знайшли чоловіка, який бив дівчину. У відповідь там сказали, що встановили та допитали всіх учасників події, які фігурували на відео.

Однак сама дівчина відмовилася писати на нього заяву щодо побиття, відмовившись від будь-яких звинувачень. Тож, відповідно до законодавства, правову оцінку діям чоловіка надаватимуть, тільки якщо проти нього висунуть якісь звинувачення.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у київському метро стався конфлікт через пасажирку, яка вигукувала проросійські лозунги