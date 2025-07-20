Дівчина, яку побили в метро за проросійські гасла, відмовилась писати заяву до поліції
Дівчина, яку днями побили у столичному метро за вигуки проросійських лозунгів, відмовилась писати заяву до поліції.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
У поліції уточнювали, чи знайшли чоловіка, який бив дівчину. У відповідь там сказали, що встановили та допитали всіх учасників події, які фігурували на відео.
Однак сама дівчина відмовилася писати на нього заяву щодо побиття, відмовившись від будь-яких звинувачень. Тож, відповідно до законодавства, правову оцінку діям чоловіка надаватимуть, тільки якщо проти нього висунуть якісь звинувачення.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у київському метро стався конфлікт через пасажирку, яка вигукувала проросійські лозунги
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Денис Коновалов #551584
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Федір Сидоренко
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Sсhool Bus
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Grey Cat
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Назар Амброзяк
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Bob Fayn
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може написати заяву, а може не написати...
Вщіпніть мене, нехай я прокинусь!
Бо далі що? Кацапи також заяви можуть писати, що по них наші солдати стріляють?!
Уявіть кияни щоночі никаються по підвалах , щоб вижити , ховають вбитих на війні родичів а воно їм таке - слава убивцям!
Тут треба було лупасити