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Дівчина, яку побили в метро за проросійські гасла, відмовилась писати заяву до поліції

дівчина кричала слава росії в метро

Дівчина, яку днями побили у столичному метро за вигуки проросійських лозунгів, відмовилась писати заяву до поліції.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

У поліції уточнювали, чи знайшли чоловіка, який бив дівчину. У відповідь там сказали, що встановили та допитали всіх учасників події, які фігурували на відео.

Однак сама дівчина відмовилася писати на нього заяву щодо побиття, відмовившись від будь-яких звинувачень. Тож, відповідно до законодавства, правову оцінку діям чоловіка надаватимуть, тільки якщо проти нього висунуть якісь звинувачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці знайшли дівчину, яка кричала в метро Києва проросійські гасла: та каже, що була п’яна. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у київському метро стався конфлікт через пасажирку, яка вигукувала проросійські лозунги

Автор: 

Київ (19901) Метрополітен (1426) Нацполіція (15370)


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Топ коментарі
+12
А що їй буде за прокацапську позицію? Коли вже таких будуть позбавляти громадянства й за парєбрік викидати?
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20.07.2025 13:23 Відповісти
+11
яку побили в метро за проросійські гасла Джерело: https://censor.net/ua/n3564258
може написати заяву, а може не написати...
Вщіпніть мене, нехай я прокинусь!
Бо далі що? Кацапи також заяви можуть писати, що по них наші солдати стріляють?!
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20.07.2025 13:22 Відповісти
+11
А поти неї є звинувачення?
Уявіть кияни щоночі никаються по підвалах , щоб вижити , ховають вбитих на війні родичів а воно їм таке - слава убивцям!
Тут треба було лупасити
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20.07.2025 13:34 Відповісти
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Нехай це падло краще заповід пише
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20.07.2025 13:56 Відповісти
"заповід" ???? Ви точно те слово написали? Може "замівур"?
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20.07.2025 14:01 Відповісти
Малося на увазі: "Заповідь нову даю вам, одиннадцяту: не матюкайтеся в метро".
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20.07.2025 14:35 Відповісти
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20.07.2025 14:36 Відповісти
А на кого вона мала написати заяву в поліцію?
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20.07.2025 15:55 Відповісти
Поділом в харю зацідив...
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20.07.2025 14:02 Відповісти
Не зрозумів. Їй не висунули ніяких звинувачень? Не оголосили підозру? Ніхерасобі.
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20.07.2025 14:13 Відповісти
Підозрюю ще би від мєнтів прлучила
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20.07.2025 14:14 Відповісти
яка заява?=вона сказала ''що нічого не пам'ятає''
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20.07.2025 14:33 Відповісти
Пам'ятає не пам'ятає головне щоб ХРІН в роті не виріс.
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20.07.2025 15:05 Відповісти
У мене сьогодні вночі на вулиці за моїм парканом, зламали садове дерево, яке я посадив. Дерево товщі за мою руку. Під корінь. Раніше гілки ламали, а сьогодні богатирі під корінь зламали. Та не хочу я їх ні від кого захищати. Випустіть мене від сюди і живіть як хочете.
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20.07.2025 14:39 Відповісти
Оце вже точно перемоха
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20.07.2025 15:13 Відповісти
Тебе ще не киздили ?
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20.07.2025 15:20 Відповісти
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