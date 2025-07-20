Подразделения СБС уничтожили 109 оккупантов в течение дня
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 912 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности:
- 204 единицы личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
- 68 единиц автомобильной техники и 40 мотоциклов;
- 26 артиллерийских систем, 5 единиц бронетехники и 1 танк.
"Кроме того, уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 14 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-20.07) уничтожено/поражено 15 430 целей, из которых 3231 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
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Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий20.07.2025 19:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий20.07.2025 20:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
zloj pens #587166
показать весь комментарий20.07.2025 21:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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