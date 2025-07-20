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Новости Результаты работы подразделений СБС
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Подразделения СБС уничтожили 109 оккупантов в течение дня

Обучение операторов беспилотников

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 912 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности:

  • 204 единицы личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
  • 68 единиц автомобильной техники и 40 мотоциклов;
  • 26 артиллерийских систем, 5 единиц бронетехники и 1 танк.

"Кроме того, уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 14 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-20.07) уничтожено/поражено 15 430 целей, из которых 3231 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Смотрите: Силы беспилотных систем уничтожили экспериментальный российский РЭБ. ВИДЕО

Результаты работы СБС

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Супер!Кацапи не безкінечні,повинні скінчитися!
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