Підрозділи СБС знищили 109 окупантів протягом дня
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 912 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено зокрема
- 204 одиниці особового складу, з яких 109 – ліквідовано;
- 68 одиниць автомобільної техніки та 40 мотоциклів;
- 26 артилерійських систем, 5 одиниць бронетехніки та 1 танк.
"Крім того, знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–20.07) знищено/уражено 15430 цілей, з яких 3231 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
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Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар20.07.2025 19:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dmitriy Prudko
показати весь коментар20.07.2025 20:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
zloj pens #587166
показати весь коментар20.07.2025 21:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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