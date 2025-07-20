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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС знищили 109 окупантів протягом дня

Навчання операторів безпілотників

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 912 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема

  • 204 одиниці особового складу, з яких 109 – ліквідовано;
  • 68 одиниць автомобільної техніки та 40 мотоциклів;
  • 26 артилерійських систем, 5 одиниць бронетехніки та 1 танк.

"Крім того, знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–20.07) знищено/уражено 15430 цілей, з яких 3231 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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Результати роботи СБС

Автор: 

ліквідація (4237) знищення (7830) Сили безпілотних систем (158) війна в Україні (5318)


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20.07.2025 19:58 Відповісти
Два мішки пелеменів від уряду паРаші.
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20.07.2025 20:46 Відповісти
Супер!Кацапи не безкінечні,повинні скінчитися!
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20.07.2025 21:01 Відповісти
 
 