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Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться осенью, - Reuters

трамп,си,цзиньпин

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином осенью, накануне или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на South China Morning Post, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, Трамп может отправиться в Китай перед поездкой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 30 октября по 1 ноября.

Встреча Трампа с лидером КНР может также состояться в кулуарах вышеупомянутого саммита, который будет проводиться в Южной Корее.

Читайте также: Ничего не знаем о трехстороннем саммите с Си Цзиньпином, Трампом и Путиным, - Песков

Источники считают, что вышеупомянутый саммит является лучшей возможностью для личной встречи лидеров в этом году.

Южнокорейские СМИ пишут, Си Цзиньпин планирует посетить этот саммит, однако участие Трампа пока не подтверждено.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет организовать трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Пекине во время празднования завершения Второй мировой войны 3 сентября.

Читайте также: Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным, - The Times

Автор: 

Си Цзиньпин (306) Трамп Дональд (6022)


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таррапітса нє нада....
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20.07.2025 20:09 Ответить
Будь що може відбутися, але лише після того, як сплине час, який трампон весною надав путлєру (така собі індульгенція) до осені на будь-які дії в Україні.
Ну і "святкування" закінчення Другої Світової, в якій (за словами тієї ж рудої мавпи) перемогли саме США (відбуватиметься 2 вересня в США) або 3 вересня в КНР (мабуть теж "переможці")...

Глобалізація - вона така: "театр абсурду" в одній країні розповсюджується на увесь світ
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20.07.2025 20:16 Ответить
Під цю новину є прекрасний психоналіз від Лариси Волошиної. Вибачайте за російську в діалозі - але перевіримо прогноз в реальності у вересні... коли Сі збере до купи двійко дідів чи не збере.на свій парад паБЄДИ .
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20.07.2025 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bfpxmIjaAL8&t=1282s

Ігор Яковенко - Волошина
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20.07.2025 20:21 Ответить
а ***** має вже до цього часу зустрітися з Кобзоном
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20.07.2025 20:22 Ответить
А что встречаться,четкие указания из Вашингтонского обкома коммунист Си давно получил - сидеть на заду ровно,платить тарифы и не думать о Тайване.
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20.07.2025 20:29 Ответить
Дзень Дзелень і Мудозвон.
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20.07.2025 20:34 Ответить
А чому пупсіка з кндри не запрошують на свято,тоже достойний.
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20.07.2025 20:43 Ответить
Співпраця Москви і Пекіну у виробництві дронів поглиблюється, пише видання Bloomberg.
Документи, з якими ознайомилося медіа, свідчать про те, що китайські компанії наростили співпрацю із російськими виробниками дронів, а також начебто вели переговори про перенесення виробництва певних китайських БПЛА в російський Хабаровськ.
Офіційно Пекін таку співпрацю не визнає.
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20.07.2025 21:00 Ответить
 
 