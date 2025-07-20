Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться осенью, - Reuters
Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином осенью, накануне или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на South China Morning Post, информирует Цензор.НЕТ.
По информации издания, Трамп может отправиться в Китай перед поездкой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 30 октября по 1 ноября.
Встреча Трампа с лидером КНР может также состояться в кулуарах вышеупомянутого саммита, который будет проводиться в Южной Корее.
Источники считают, что вышеупомянутый саммит является лучшей возможностью для личной встречи лидеров в этом году.
Южнокорейские СМИ пишут, Си Цзиньпин планирует посетить этот саммит, однако участие Трампа пока не подтверждено.
Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет организовать трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Пекине во время празднования завершения Второй мировой войны 3 сентября.
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