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Новини Зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном
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Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися восени, - Reuters

трамп,сі,цзіньпін

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном восени напередодні або під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться у Південній Кореї.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на South China Morning Post, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, Трамп може вирушити до Китаю перед поїздкою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.

Зустріч Трампа із лідером КНР може також відбутися в кулуарах вищезгаданого саміту, який проводитиметься в Південній Кореї.

Читайте також: Нічого не знаємо про тристоронній саміт із Сі Цзіньпіном, Трампом та Путіним, - Пєсков

Джерела вважають, що вищезгаданий саміт є найкращою можливістю для особистої зустрічі лідерів цього року.

Південнокорейські ЗМІ пишуть, Сі Цзіньпін планує відвідати цей саміт, однак участь Трампа наразі не підтверджена.

Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче організувати тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Пекіні під час святкування завершення Другої світової війни 3 вересня.

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Автор: 

Сі Цзіньпін (340) Трамп Дональд (6504)


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таррапітса нє нада....
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20.07.2025 20:09 Відповісти
Будь що може відбутися, але лише після того, як сплине час, який трампон весною надав путлєру (така собі індульгенція) до осені на будь-які дії в Україні.
Ну і "святкування" закінчення Другої Світової, в якій (за словами тієї ж рудої мавпи) перемогли саме США (відбуватиметься 2 вересня в США) або 3 вересня в КНР (мабуть теж "переможці")...

Глобалізація - вона така: "театр абсурду" в одній країні розповсюджується на увесь світ
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20.07.2025 20:16 Відповісти
Під цю новину є прекрасний психоналіз від Лариси Волошиної. Вибачайте за російську в діалозі - але перевіримо прогноз в реальності у вересні... коли Сі збере до купи двійко дідів чи не збере.на свій парад паБЄДИ .
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20.07.2025 20:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bfpxmIjaAL8&t=1282s

Ігор Яковенко - Волошина
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20.07.2025 20:21 Відповісти
а ***** має вже до цього часу зустрітися з Кобзоном
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20.07.2025 20:22 Відповісти
А что встречаться,четкие указания из Вашингтонского обкома коммунист Си давно получил - сидеть на заду ровно,платить тарифы и не думать о Тайване.
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20.07.2025 20:29 Відповісти
Дзень Дзелень і Мудозвон.
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20.07.2025 20:34 Відповісти
А чому пупсіка з кндри не запрошують на свято,тоже достойний.
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20.07.2025 20:43 Відповісти
Співпраця Москви і Пекіну у виробництві дронів поглиблюється, пише видання Bloomberg.
Документи, з якими ознайомилося медіа, свідчать про те, що китайські компанії наростили співпрацю із російськими виробниками дронів, а також начебто вели переговори про перенесення виробництва певних китайських БПЛА в російський Хабаровськ.
Офіційно Пекін таку співпрацю не визнає.
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20.07.2025 21:00 Відповісти
 
 