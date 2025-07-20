Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися восени, - Reuters
Президент США Дональд Трамп може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном восени напередодні або під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться у Південній Кореї.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на South China Morning Post, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, Трамп може вирушити до Китаю перед поїздкою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.
Зустріч Трампа із лідером КНР може також відбутися в кулуарах вищезгаданого саміту, який проводитиметься в Південній Кореї.
Джерела вважають, що вищезгаданий саміт є найкращою можливістю для особистої зустрічі лідерів цього року.
Південнокорейські ЗМІ пишуть, Сі Цзіньпін планує відвідати цей саміт, однак участь Трампа наразі не підтверджена.
Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче організувати тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Пекіні під час святкування завершення Другої світової війни 3 вересня.
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Ну і "святкування" закінчення Другої Світової, в якій (за словами тієї ж рудої мавпи) перемогли саме США (відбуватиметься 2 вересня в США) або 3 вересня в КНР (мабуть теж "переможці")...
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Документи, з якими ознайомилося медіа, свідчать про те, що китайські компанії наростили співпрацю із російськими виробниками дронів, а також начебто вели переговори про перенесення виробництва певних китайських БПЛА в російський Хабаровськ.
Офіційно Пекін таку співпрацю не визнає.