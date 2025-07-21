В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные Силы
В ночь на 21 июля в России взлетел истребитель МиГ-31К.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
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МіГ-31К - це модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал".
B Росії є близько 20 МіГ-31К.
Випуск МіГ-31 закінчився у 1994 році, а випускалися вони з 1976-го.
Казахстан хоче продати свої Міг-31.
У теперішній ситуації Росія терміново потребує поповнення свого бойового обладнання, і МіГ-31, безсумнівно, є ідеальним вибором.
МіГ-31, які є в розпорядженні Казахстану, природно стали метою для російських військових.
Його ресурс служби становить лише 300 годин.
Хоча в 2014 році російські чиновники стверджували, що у них є запаси двигунів, достатні для 20-30 років, до 2024 року вони почали обговорювати необхідність відновлення виробництва цього двигуна.