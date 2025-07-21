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Новости Объявление воздушной тревоги
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В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные Силы

миг31,миг31к

В ночь на 21 июля в России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Читайте: В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95, - Воздушные Силы

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На початку 2021 року ВПС Росії налічували 131 МіГ-31.

МіГ-31К - це модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал".

B Росії є близько 20 МіГ-31К.

Випуск МіГ-31 закінчився у 1994 році, а випускалися вони з 1976-го.
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21.07.2025 01:19 Ответить
Всього було вироблено 519 літаків, з яких лише 130-160 досі на службі. Крім Росії, Казахстан - єдина країна, яка досі має цю модель, з приблизно 31 літаком.
Казахстан хоче продати свої Міг-31.
У теперішній ситуації Росія терміново потребує поповнення свого бойового обладнання, і МіГ-31, безсумнівно, є ідеальним вибором.
МіГ-31, які є в розпорядженні Казахстану, природно стали метою для російських військових.
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21.07.2025 05:25 Ответить
Kритичне питання - це двигун D-30F6, що використовується в МіГ-31.
Його ресурс служби становить лише 300 годин.
Хоча в 2014 році російські чиновники стверджували, що у них є запаси двигунів, достатні для 20-30 років, до 2024 року вони почали обговорювати необхідність відновлення виробництва цього двигуна.
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21.07.2025 06:16 Ответить
 
 