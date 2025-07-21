В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные Силы

В ночь на 21 июля в России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

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