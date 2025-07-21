В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт Міг-31К, - Повітряні Сили (оновлено)

В ніч на 21 липня в Росії злетів винищувач Міг-31К.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

В 00:23 було оголошено про відбій загрози.

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