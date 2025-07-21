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Новини Оголошення повітряної тривоги
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В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт Міг-31К, - Повітряні Сили (оновлено)

міг31,міг31к

В ніч на 21 липня в Росії злетів винищувач Міг-31К.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

В 00:23 було оголошено про відбій загрози.

Читайте: В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95, - Повітряні Сили

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ракети (4125) літак (2993) повітряна тривога (950)


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На початку 2021 року ВПС Росії налічували 131 МіГ-31.

МіГ-31К - це модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал".

B Росії є близько 20 МіГ-31К.

Випуск МіГ-31 закінчився у 1994 році, а випускалися вони з 1976-го.
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21.07.2025 01:19 Відповісти
 
 