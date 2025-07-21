США планируют ввести тарифы против трех стран, которые покупают нефть у РФ, - сенатор Грэм
Президент США Дональд Трамп собирается ввести тарифы против стран, которые покупают российскую нефть - Китая, Бразилии и Индии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Трамп собирается наложить пошлины на тех, кто покупает российскую нефть: Китая, Индии и Бразилии", - отметил политик.
По его словам, эти государства покупают около 80% дешевой нефти РФ, поддерживая военную машину Москвы.
"Путин, твоя очередь наступает, Дональд Трамп - Скотти Шеффлер (гольфист США, олимпийский чемпион, - ред.) американской политики и внешней дипломатии, и он собирается надрать тебе задницу", - добавил Грэм.
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