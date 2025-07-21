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Новости Санкции США против России
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США планируют ввести тарифы против трех стран, которые покупают нефть у РФ, - сенатор Грэм

Грэм о тарифах на покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп собирается ввести тарифы против стран, которые покупают российскую нефть - Китая, Бразилии и Индии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Трамп собирается наложить пошлины на тех, кто покупает российскую нефть: Китая, Индии и Бразилии", - отметил политик.

По его словам, эти государства покупают около 80% дешевой нефти РФ, поддерживая военную машину Москвы.

"Путин, твоя очередь наступает, Дональд Трамп - Скотти Шеффлер (гольфист США, олимпийский чемпион, - ред.) американской политики и внешней дипломатии, и он собирается надрать тебе задницу", - добавил Грэм.

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Автор: 

нефть (1946) США (27544) тарифы (1899) Трамп Дональд (6027) Линдси Грэм (98)


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Топ комментарии
+6
Ну по класикі. Через 2 тижні. А потім Трамп подивиться що буде далі.
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21.07.2025 08:17 Ответить
+3
Через скільки днів чи тижнів?)
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21.07.2025 08:14 Ответить
+2
Трамп буде дерти дупу?
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21.07.2025 08:13 Ответить
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Трамп буде дерти дупу?
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21.07.2025 08:13 Ответить
Через скільки днів чи тижнів?)
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21.07.2025 08:14 Ответить
Ну по класикі. Через 2 тижні. А потім Трамп подивиться що буде далі.
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21.07.2025 08:17 Ответить
Блажений хто вірує (я - атеїст).
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21.07.2025 08:16 Ответить
Ти адепт зєлєнскава, тобто, значно нижче в еволюційній піраміді, ніж релігійні люди
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21.07.2025 08:24 Ответить
В Україні всі хто накрав і напився людської крові начепили хто хрестик, хто тюбітейку, хто єрмолку і стали вище в еволюційній піраміді?
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21.07.2025 08:33 Ответить
Багато галасу-мало діла.
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21.07.2025 08:18 Ответить
За той час, що воно анонсується, основні покупці та роіся вже підготувалися.
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21.07.2025 08:32 Ответить
Майже півроку Трамп при владі... А крім "прожектів", на "виході" - одне "планування"...А скільки ж було "крику" та "похвальонів" самому собі!!!
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21.07.2025 08:36 Ответить
Збирається то збирається, а коли збереться ?
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21.07.2025 08:50 Ответить
Пусті розмови ні про що ,ну не хоче Трамп запроваджувати санкції ,все відкладає ,рашиський режим розуміє тільки мову сили ,найбільше вони боятся краху рашиської економіки і бунтів на росії.
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21.07.2025 08:53 Ответить
 
 