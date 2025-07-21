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Новини Санкції США проти Росії
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США планують запровадити тарифи проти трьох країн, які купують нафту в РФ, - сенатор Грем

Грем про тарифи щодо купувлі російської нафти

Президент США Дональд Трамп збирається ввести тарифи проти країн, які купують російську нафту - Китаю, Бразилії та Індії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі Fox News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Трамп збирається накласти мита на тих, хто купує російську нафту: Китаю, Індії та Бразилії", – зазначив політик.

За його словами, ці держави купують близько 80% дешевої нафти РФ, підтримуючи військову машину Москви.

"Путін, твоя черга настає, Дональд Трамп - Скотті Шеффлер (гольфіст США, олімпійський чемпіон, – ред.) американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається надерти тобі дупу", – додав Грем.

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Автор: 

нафта (5672) США (23852) тарифи (2085) Трамп Дональд (6509) Грем Ліндсі (107)


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Топ коментарі
+6
Ну по класикі. Через 2 тижні. А потім Трамп подивиться що буде далі.
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21.07.2025 08:17 Відповісти
+3
Через скільки днів чи тижнів?)
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21.07.2025 08:14 Відповісти
+3
Багато галасу-мало діла.
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21.07.2025 08:18 Відповісти
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Трамп буде дерти дупу?
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21.07.2025 08:13 Відповісти
Через скільки днів чи тижнів?)
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21.07.2025 08:14 Відповісти
Ну по класикі. Через 2 тижні. А потім Трамп подивиться що буде далі.
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21.07.2025 08:17 Відповісти
50 днів і то не факт
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21.07.2025 09:35 Відповісти
Блажений хто вірує (я - атеїст).
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21.07.2025 08:16 Відповісти
Ти адепт зєлєнскава, тобто, значно нижче в еволюційній піраміді, ніж релігійні люди
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21.07.2025 08:24 Відповісти
В Україні всі хто накрав і напився людської крові начепили хто хрестик, хто тюбітейку, хто єрмолку і стали вище в еволюційній піраміді?
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21.07.2025 08:33 Відповісти
Багато галасу-мало діла.
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21.07.2025 08:18 Відповісти
За той час, що воно анонсується, основні покупці та роіся вже підготувалися.
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21.07.2025 08:32 Відповісти
Майже півроку Трамп при владі... А крім "прожектів", на "виході" - одне "планування"...А скільки ж було "крику" та "похвальонів" самому собі!!!
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21.07.2025 08:36 Відповісти
Збирається то збирається, а коли збереться ?
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21.07.2025 08:50 Відповісти
Пусті розмови ні про що ,ну не хоче Трамп запроваджувати санкції ,все відкладає ,рашиський режим розуміє тільки мову сили ,найбільше вони боятся краху рашиської економіки і бунтів на росії.
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21.07.2025 08:53 Відповісти
Цей, грем, пи₴дить не меньше, ніж трамп...
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21.07.2025 09:06 Відповісти
І ГОВОРИЛЬНЯ продовжується, …США планують…., можуть…., розглядають…, беруть до уваги…!!
Але, куди дітися Україні, як такі ж йолопи, з 2019 року, асфальт і відосики ліплять, «ПОТУЖНИХ і НЕЗЛАМНИХ» з Оманського лайна в опу…!!!
Зеленський, це вирок Україні, наслідки якого, побачив увесь Світ!
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21.07.2025 09:37 Відповісти
 
 