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США планують запровадити тарифи проти трьох країн, які купують нафту в РФ, - сенатор Грем
Президент США Дональд Трамп збирається ввести тарифи проти країн, які купують російську нафту - Китаю, Бразилії та Індії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Fox News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
"Трамп збирається накласти мита на тих, хто купує російську нафту: Китаю, Індії та Бразилії", – зазначив політик.
За його словами, ці держави купують близько 80% дешевої нафти РФ, підтримуючи військову машину Москви.
"Путін, твоя черга настає, Дональд Трамп - Скотті Шеффлер (гольфіст США, олімпійський чемпіон, – ред.) американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається надерти тобі дупу", – додав Грем.
Топ коментарі
+6 Gary Grant
показати весь коментар21.07.2025 08:17 Відповісти Посилання
+3 Виталий #548501
показати весь коментар21.07.2025 08:14 Відповісти Посилання
+3 Gary Grant
показати весь коментар21.07.2025 08:18 Відповісти Посилання
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Але, куди дітися Україні, як такі ж йолопи, з 2019 року, асфальт і відосики ліплять, «ПОТУЖНИХ і НЕЗЛАМНИХ» з Оманського лайна в опу…!!!
Зеленський, це вирок Україні, наслідки якого, побачив увесь Світ!