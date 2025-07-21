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Новости Смерть экс-чиновника МВД Грушевского в Испании
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МИД подтвердил смерть Грушевского в Испании: наступила в результате утопления

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В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что смерть бывшего чиновника МВД Игоря Грушевского в Испании наступила в результате утопления.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По информации Генерального консульства Украины в Барселоне, инцидент произошел в жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе.

Этот комплекс ранее упоминался в контексте убийства российского пилота Максима Кузьминова, который сбежал в Украину и позже был убит в Испании.

В МИД также отметили, что украинские дипломаты оказали содействие в оформлении документов для репатриации тела Грушевского на родину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновник МВД Грушевский умер в месте, где убили пилота РФ Кузьминова, - испанские СМИ

Автор: 

Испания (886) МИД (7054) смерть (9271)


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Топ комментарии
+4
Занурився в роботу з гАлАвой...
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21.07.2025 12:08 Ответить
+3
Может в водоворот затянуло,выпишите семье спецпенсию
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21.07.2025 12:07 Ответить
+3
А работал бы простым слесарем на заводе, не поехал бы в Испанию и не утонул бы в бассейне
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21.07.2025 12:09 Ответить
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ну хоть не от экстаза....
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21.07.2025 12:00 Ответить
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21.07.2025 12:01 Ответить
.....вагою 9 грамів

.
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21.07.2025 12:29 Ответить
Может в водоворот затянуло,выпишите семье спецпенсию
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21.07.2025 12:07 Ответить
Занурився в роботу з гАлАвой...
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21.07.2025 12:08 Ответить
А работал бы простым слесарем на заводе, не поехал бы в Испанию и не утонул бы в бассейне
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21.07.2025 12:09 Ответить
Їхав би в Тенеріфе - он чувак з НАБУ прошвирнувся і норм
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21.07.2025 12:14 Ответить
Пішов поплавати в випадково вдягнув бетонні ласти. З ким не буває.
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21.07.2025 12:15 Ответить
Інсульт , як правило в басейні воно так і настуває
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21.07.2025 12:17 Ответить
мне гугл его фото не дал
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21.07.2025 12:18 Ответить
вся гидота мусорсько чиновницька чомусь по іспаніях сидить а не по окопах
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21.07.2025 12:24 Ответить
А нас це має якось хвилювати?
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21.07.2025 12:28 Ответить
Та ладно...утоплення у басейні їз кровотечею з вуха?
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21.07.2025 12:30 Ответить
А ми було подумали, що він від ностальгії помер... Бо ці високопосадовці такі патріоти, аж страшно...
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21.07.2025 12:42 Ответить
Авакін із заступниками, глибоко стурбовані, з 2014 року?
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21.07.2025 12:46 Ответить
 
 