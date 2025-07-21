МИД подтвердил смерть Грушевского в Испании: наступила в результате утопления
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что смерть бывшего чиновника МВД Игоря Грушевского в Испании наступила в результате утопления.
Об этом говорится в ответе МИД на запрос журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По информации Генерального консульства Украины в Барселоне, инцидент произошел в жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе.
Этот комплекс ранее упоминался в контексте убийства российского пилота Максима Кузьминова, который сбежал в Украину и позже был убит в Испании.
В МИД также отметили, что украинские дипломаты оказали содействие в оформлении документов для репатриации тела Грушевского на родину.
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