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Новини Смерть експосадовця МВС Грушевського в Іспанії
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МЗС підтвердило смерть Грушевського в Іспанії внаслідок утоплення

МЗС закликає світ відреагувати на порушення релігійної свободи Росією

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що смерть колишнього посадовця МВС Ігоря Грушевського в Іспанії настала внаслідок утоплення.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За інформацією Генерального консульства України в Барселоні, інцидент стався в житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі.

Цей комплекс раніше згадувався в контексті вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який втік до України та пізніше був убитий в Іспанії.

У МЗС також зазначили, що українські дипломати надали сприяння в оформленні документів для репатріації тіла Грушевського на Батьківщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експосадовець МВС Грушевський помер у місці, де вбили пілота РФ Кузьмінова, - іспанські ЗМІ

Автор: 

Іспанія (935) МЗС (4226) смерть (6799)


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Топ коментарі
+6
Занурився в роботу з гАлАвой...
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21.07.2025 12:08 Відповісти
+5
Может в водоворот затянуло,выпишите семье спецпенсию
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21.07.2025 12:07 Відповісти
+5
А работал бы простым слесарем на заводе, не поехал бы в Испанию и не утонул бы в бассейне
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21.07.2025 12:09 Відповісти
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ну хоть не от экстаза....
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21.07.2025 12:00 Відповісти
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21.07.2025 12:01 Відповісти
.....вагою 9 грамів

.
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21.07.2025 12:29 Відповісти
Занурився в роботу з гАлАвой...
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21.07.2025 12:08 Відповісти
А работал бы простым слесарем на заводе, не поехал бы в Испанию и не утонул бы в бассейне
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21.07.2025 12:09 Відповісти
Їхав би в Тенеріфе - он чувак з НАБУ прошвирнувся і норм
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21.07.2025 12:14 Відповісти
Пішов поплавати в випадково вдягнув бетонні ласти. З ким не буває.
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21.07.2025 12:15 Відповісти
Інсульт , як правило в басейні воно так і настуває
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21.07.2025 12:17 Відповісти
мне гугл его фото не дал
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21.07.2025 12:18 Відповісти
вся гидота мусорсько чиновницька чомусь по іспаніях сидить а не по окопах
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21.07.2025 12:24 Відповісти
А нас це має якось хвилювати?
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21.07.2025 12:28 Відповісти
Та ладно...утоплення у басейні їз кровотечею з вуха?
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21.07.2025 12:30 Відповісти
А ми було подумали, що він від ностальгії помер... Бо ці високопосадовці такі патріоти, аж страшно...
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21.07.2025 12:42 Відповісти
Авакін із заступниками, глибоко стурбовані, з 2014 року?
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21.07.2025 12:46 Відповісти
Нет важной информации в статье
Кто такой этот Грушевский ?
Где фото жилого комплекса?
Какие цены на жилье в этом комплексе?
Работники украинского МВС могут себе такое позволить?
Вопросов больше ,чем ответов
И кажется мне, что все ниточки могут привести к Портнову
Интересная страна Испания......
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21.07.2025 13:20 Відповісти
 
 