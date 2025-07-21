МЗС підтвердило смерть Грушевського в Іспанії внаслідок утоплення
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що смерть колишнього посадовця МВС Ігоря Грушевського в Іспанії настала внаслідок утоплення.
Про це йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За інформацією Генерального консульства України в Барселоні, інцидент стався в житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі.
Цей комплекс раніше згадувався в контексті вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який втік до України та пізніше був убитий в Іспанії.
У МЗС також зазначили, що українські дипломати надали сприяння в оформленні документів для репатріації тіла Грушевського на Батьківщину.
Топ коментарі
+6 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар21.07.2025 12:08 Відповісти Посилання
+5 UraMawashi #609939
показати весь коментар21.07.2025 12:07 Відповісти Посилання
+5 Псамметих II
показати весь коментар21.07.2025 12:09 Відповісти Посилання
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Кто такой этот Грушевский ?
Где фото жилого комплекса?
Какие цены на жилье в этом комплексе?
Работники украинского МВС могут себе такое позволить?
Вопросов больше ,чем ответов
И кажется мне, что все ниточки могут привести к Портнову
Интересная страна Испания......