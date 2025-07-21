МЗС підтвердило смерть Грушевського в Іспанії внаслідок утоплення

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що смерть колишнього посадовця МВС Ігоря Грушевського в Іспанії настала внаслідок утоплення.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За інформацією Генерального консульства України в Барселоні, інцидент стався в житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі.

Цей комплекс раніше згадувався в контексті вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який втік до України та пізніше був убитий в Іспанії.

У МЗС також зазначили, що українські дипломати надали сприяння в оформленні документів для репатріації тіла Грушевського на Батьківщину.

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