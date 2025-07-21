Експосадовець МВС Грушевський помер у місці, де вбили пілота РФ Кузьмінова, - іспанські ЗМІ
У житловому комплексі Cala Alta в іспанському Вільяхойосі, де у 2024 році було вбито російського льотчика Максима Кузьмінова, за нез'ясованих обставин загинув експосадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС Ігор Грушевський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання El Español.
Грушевський 29 червня 2025 року плавав у басейні житлового комплексу, там він нещодавно придбав квартиру. Експосадовця МВС знайшли обличчям вниз у воді, без ознак життя. Сусіди намагалися надати першу допомогу, згодом прибули медики, проте врятувати його не вдалося.
61-річний Грушевський був експосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС, а згодом - Нацполіції.
Серед жителів ЖК смерть Грушевсього викликала підозри. На тілі не було явних слідів насильства, з одного вуха йшла кров. Мешканці припускають, що причиною смерті могла стати зупинка серця чи інсульт, проте й припускають можливість вбивства.
Грушевський не мав тісного контакту з сусідами. Лише після його смерті стало відомо, що він був пов'язаний із боротьбою з організованою злочинністю в Україні. Деякі жителі припускають, що Грушевський міг бути на пенсії та оселився в Іспанії.
Ім'я Грушевського журналісти знайшли лише в архівних українських реєстрах юридичних осіб 1990-х років. Там він фігурував як керівник УБОЗ у Черкаській і Кіровоградській областях. Цей підрозділ було ліквідовано у 2015 році в рамках реформи поліції.
Видання нагадало, що півтора року тому у цьому ж комплексів вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, який втік на підконтрольну Україні територію, викравши військовий гелікоптер РФ Мі-8. Кузьмінова вбили у підземному паркінгу комплексу.
Наразі офіційних висновків щодо причин смерті Грушевського немає.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації. Пілотом Мі-8 був 28-річний Максим Кузьмінов. Він отримав винагороду – 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.
19 лютого 2024 року українська військова розвідка підтвердила, що Максима Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії.
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Авакову, треба бути уважним, на світлофорах!!??
https://glavnoe.in.ua/author/fedor
https://glavnoe.in.ua/author/fedor Федір Олексієв
21 липня 2025 09:47
https://glavnoe.in.ua/news/v-ispaniyi-za-zahadkovyh-obstavyn-zahynuv-eksspivrobitnyk-mvs-********-zmi
Мабуть ніколи, тількі пенсионери з МВС, прокуратири або суддя таке можуть собі дозволити.
Ти ж розпинався, що той мєет її закінчив
Чи це ти теж будеш заперечувати, як і поліцаїв-утікачів?
Іменно тому прості українці та їх діти все життя сосуть буй.
Чого дивуватися тим, хто 30 років прожив у заповіднику корупції і злодійства. Терпіли тих бариг жадібних при влади, терпимо і ...
Чи не "наші" менти здали того льотчика? Наприклад розшукали зп наказом ОПии