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Новини Смерть експосадовця МВС Грушевського в Іспанії
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Експосадовець МВС Грушевський помер у місці, де вбили пілота РФ Кузьмінова, - іспанські ЗМІ

Смерть ексчиновника МВС Грушевського в Іспанії Що відомо

У житловому комплексі Cala Alta в іспанському Вільяхойосі, де у 2024 році було вбито російського льотчика Максима Кузьмінова, за нез'ясованих обставин загинув експосадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС Ігор Грушевський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання El Español.

Грушевський 29 червня 2025 року плавав у басейні житлового комплексу, там він нещодавно придбав квартиру. Експосадовця МВС знайшли обличчям вниз у воді, без ознак життя. Сусіди намагалися надати першу допомогу, згодом прибули медики, проте врятувати його не вдалося.

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61-річний Грушевський був експосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС, а згодом - Нацполіції.

Серед жителів ЖК смерть Грушевсього викликала підозри. На тілі не було явних слідів насильства, з одного вуха йшла кров. Мешканці припускають, що причиною смерті могла стати зупинка серця чи інсульт, проте й припускають можливість вбивства.

Грушевський не мав тісного контакту з сусідами. Лише після його смерті стало відомо, що він був пов'язаний із боротьбою з організованою злочинністю в Україні. Деякі жителі припускають, що Грушевський міг бути на пенсії та оселився в Іспанії.

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Ім'я Грушевського журналісти знайшли лише в архівних українських реєстрах юридичних осіб 1990-х років. Там він фігурував як керівник УБОЗ у Черкаській і Кіровоградській областях. Цей підрозділ було ліквідовано у 2015 році в рамках реформи поліції.

Видання нагадало, що півтора року тому у цьому ж комплексів вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, який втік на підконтрольну Україні територію, викравши військовий гелікоптер РФ Мі-8. Кузьмінова вбили у підземному паркінгу комплексу.

Наразі офіційних висновків щодо причин смерті Грушевського немає.

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Нагадаємо, 23 серпня 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації. Пілотом Мі-8 був 28-річний Максим Кузьмінов. Він отримав винагороду – 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.

19 лютого 2024 року українська військова розвідка підтвердила, що Максима Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії.

Автор: 

Іспанія (935) МВС (3527) смерть (6799)


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Топ коментарі
+19
Наборол себе квартирку с бассейном в Испании,хороший наверное был борец.
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21.07.2025 10:46 Відповісти
+17
а коли звичайний пенсіонер, якій працював на заводі більше 20 років слюсаром може легко осилитися у Іспаніхї.

Мабуть ніколи, тількі пенсионери з МВС, прокуратири або суддя таке можуть собі дозволити.
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21.07.2025 10:45 Відповісти
+16
експовадовці МВС мають гроші на житло в Іспанії? жирно живуть.
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21.07.2025 10:44 Відповісти
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помер по багатому....
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21.07.2025 10:41 Відповісти
Все життя за ради України...
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21.07.2025 10:44 Відповісти
То Кравченко, двічі застрелився ??? Тепер, його підлеглі…
Авакову, треба бути уважним, на світлофорах!!??
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21.07.2025 10:45 Відповісти
В Іспанії за загадкових обставин загинув експосадовець МВС України, - ЗМІ

https://glavnoe.in.ua/author/fedor

https://glavnoe.in.ua/author/fedor Федір Олексієв

21 липня 2025 09:47

https://glavnoe.in.ua/news/v-ispaniyi-za-zahadkovyh-obstavyn-zahynuv-eksspivrobitnyk-mvs-********-zmi
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21.07.2025 10:44 Відповісти
експовадовці МВС мають гроші на житло в Іспанії? жирно живуть.
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21.07.2025 10:44 Відповісти
а коли звичайний пенсіонер, якій працював на заводі більше 20 років слюсаром може легко осилитися у Іспаніхї.

Мабуть ніколи, тількі пенсионери з МВС, прокуратири або суддя таке можуть собі дозволити.
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21.07.2025 10:45 Відповісти
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй…
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21.07.2025 10:47 Відповісти
Офіцери до 65 років мають бути на війсковому облику та підлягати мобилизації. Чи це "другое"?
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21.07.2025 10:46 Відповісти
Він був інвалід.
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21.07.2025 10:53 Відповісти
Він " офіцер" за спеціальним, а не віськовим званням. На військовому обліку він обліковується за званням, що отримав під час строкової служби, а якщо не служив, то це звання - рядовий.
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21.07.2025 10:57 Відповісти
Добре в 2025 році - 61 рік. Скільки було в 2022 році?
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21.07.2025 10:59 Відповісти
А у тебе є бумага, що той міліціонер виїхав із України у 2022-му? А ну досліди інтернет, потім напишеш, може міліціонер виїхав у 2015-у?
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21.07.2025 11:14 Відповісти
Так мав би обновити особисті данні як представник системи що маєж відношення до дотримання законів країни.
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21.07.2025 11:20 Відповісти
А "військова кафедра"?
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21.07.2025 11:04 Відповісти
А він що, інженер якись? Він звичайний міліціонер,закінчив училтще і юрфак якийсь. На гуманітарих факультетах в СРСР небуло військових кафедр.
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21.07.2025 11:11 Відповісти
В де яких навчальних закладах системи МВС є військова кафедра.
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21.07.2025 11:24 Відповісти
Слухаємо тебе, а у яких навчальних закладах МВС була військова кафедра?
Ти ж розпинався, що той мєет її закінчив
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21.07.2025 11:50 Відповісти
Наборол себе квартирку с бассейном в Испании,хороший наверное был борец.
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21.07.2025 10:46 Відповісти
Куди йому до власника мережі АТБ..от там справдніц борець..боровся в ОБХСС с хіщєніямі социалістічєской собствєнності..пересаджав при андропові продавчинь з магазинів у тюрму..і виборов мережу супермаркетів
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21.07.2025 11:28 Відповісти
Наші люді вілли в Іспанії не купляють...
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21.07.2025 10:51 Відповісти
Колишній воєнком Борисов тобі заперечить, ще й як купують.
Чи це ти теж будеш заперечувати, як і поліцаїв-утікачів?
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21.07.2025 10:54 Відповісти
Він нЄ наш чілавЄк
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21.07.2025 11:22 Відповісти
Оце точно. І Батьківщина його була не тут
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21.07.2025 11:34 Відповісти
Непогано так живуть (жили) експосадовці Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС (а згодом - Нацполіції). А де зараз перебуває генерал СБУ Вітюк, цікаво? Той самий, дружина якого почала "заробляти" мільйони одразу після його призначення на посаду начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки. Вже мабуть теж має курінь десь на узбережжі Адріатичного чи Балеарського моря?
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21.07.2025 10:52 Відповісти
експосадовці України одразу стають олігархами в Іспаніях, Італіях і т.д.
Іменно тому прості українці та їх діти все життя сосуть буй.
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21.07.2025 10:57 Відповісти
УБОЗ у часи до реформування було дуже неоднозначним управлінням в системі...За допомогою УБОЗ,продажних прокурорів та суддів творилося страшні речи відносно бізнесу та політичних опонентів..дерібан та рейдерство...Про це знають усі силовики...Думаю,що не за зарплатню поліцейського забуваються квартири за кордоном в елітних ЖКХ...не за останні...Да і про його подвиги нікому нічого невідомо....
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21.07.2025 10:58 Відповісти
Тьфу б*я*ь! Як дурні діти...
Чого дивуватися тим, хто 30 років прожив у заповіднику корупції і злодійства. Терпіли тих бариг жадібних при влади, терпимо і ...
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21.07.2025 11:09 Відповісти
Обявіть список розкритих справ цим посадовцем, ККД та розмір винагороди
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21.07.2025 11:12 Відповісти
Стоимость квартир начинается от 150к до 500к евро но он поступил правильно умер и избавил государство от ненужных выплат еще и думаю после стольких трупов стоимость недвижки в этом комплексе должна упасть .
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21.07.2025 11:18 Відповісти
Сонячний удар .
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21.07.2025 11:21 Відповісти
непогані борцуни із злочинністю, які можуть прикупити собі недешеві апартаменти. Це все, що потрібно знати про нашу правоохоронну систему
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21.07.2025 11:23 Відповісти
Дивний збіг....
Чи не "наші" менти здали того льотчика? Наприклад розшукали зп наказом ОПии
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21.07.2025 11:49 Відповісти
 
 