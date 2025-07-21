Экс-сотрудник МВД Грушевский умер в месте, где убили пилота РФ Кузьминова, - испанские СМИ

В жилом комплексе Cala Alta в испанском Вильяхойосе, где в 2024 году был убит российский летчик Максим Кузьминов, при невыясненных обстоятельствах погиб экс-чиновник Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Игорь Грушевский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание El Español.

Грушевский 29 июня 2025 года плавал в бассейне жилого комплекса, там он недавно приобрел квартиру. Экс-чиновника МВД нашли лицом вниз в воде, без признаков жизни. Соседи пытались оказать первую помощь, впоследствии прибыли медики, однако спасти его не удалось.

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61-летний Грушевский был экс-чиновником Департамента борьбы с организованной преступностью МВД, а впоследствии - Нацполиции.

Среди жителей ЖК смерть Грушевского вызвала подозрения. На теле не было явных следов насилия, из одного уха шла кровь. Жители предполагают, что причиной смерти могла стать остановка сердца или инсульт, однако и предполагают возможность убийства.

Грушевский не имел тесного контакта с соседями. Только после его смерти стало известно, что он был связан с борьбой с организованной преступностью в Украине. Некоторые жители предполагают, что Грушевский мог быть на пенсии и поселился в Испании.

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Имя Грушевского журналисты нашли лишь в архивных украинских реестрах юридических лиц 1990-х годов. Там он фигурировал как руководитель УБОП в Черкасской и Кировоградской областях. Это подразделение было ликвидировано в 2015 году в рамках реформы полиции.

Издание напомнило, что полтора года назад в этом же комплексе убили российского летчика Максима Кузьминова, который сбежал на подконтрольную Украине территорию, угнав военный вертолет РФ Ми-8. Кузьминова убили в подземном паркинге комплекса.

Сейчас официальных выводов о причинах смерти Грушевского нет.

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Напомним, 23 августа 2023 года стало известно, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате спецоперации. Пилотом Ми-8 был 28-летний Максим Кузьминов. Он получил вознаграждение - 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

19 февраля 2024 года украинская военная разведка подтвердила, что Максима Кузьминова нашли мертвым в Испании.