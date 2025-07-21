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Новости Смерть экс-чиновника МВД Грушевского в Испании
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Экс-сотрудник МВД Грушевский умер в месте, где убили пилота РФ Кузьминова, - испанские СМИ

Смерть экс-чиновника МВД Грушевского в Испании Что известно

В жилом комплексе Cala Alta в испанском Вильяхойосе, где в 2024 году был убит российский летчик Максим Кузьминов, при невыясненных обстоятельствах погиб экс-чиновник Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Игорь Грушевский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание El Español.

Грушевский 29 июня 2025 года плавал в бассейне жилого комплекса, там он недавно приобрел квартиру. Экс-чиновника МВД нашли лицом вниз в воде, без признаков жизни. Соседи пытались оказать первую помощь, впоследствии прибыли медики, однако спасти его не удалось.

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61-летний Грушевский был экс-чиновником Департамента борьбы с организованной преступностью МВД, а впоследствии - Нацполиции.

Среди жителей ЖК смерть Грушевского вызвала подозрения. На теле не было явных следов насилия, из одного уха шла кровь. Жители предполагают, что причиной смерти могла стать остановка сердца или инсульт, однако и предполагают возможность убийства.

Грушевский не имел тесного контакта с соседями. Только после его смерти стало известно, что он был связан с борьбой с организованной преступностью в Украине. Некоторые жители предполагают, что Грушевский мог быть на пенсии и поселился в Испании.

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Имя Грушевского журналисты нашли лишь в архивных украинских реестрах юридических лиц 1990-х годов. Там он фигурировал как руководитель УБОП в Черкасской и Кировоградской областях. Это подразделение было ликвидировано в 2015 году в рамках реформы полиции.

Издание напомнило, что полтора года назад в этом же комплексе убили российского летчика Максима Кузьминова, который сбежал на подконтрольную Украине территорию, угнав военный вертолет РФ Ми-8. Кузьминова убили в подземном паркинге комплекса.

Сейчас официальных выводов о причинах смерти Грушевского нет.

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Напомним, 23 августа 2023 года стало известно, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате спецоперации. Пилотом Ми-8 был 28-летний Максим Кузьминов. Он получил вознаграждение - 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

19 февраля 2024 года украинская военная разведка подтвердила, что Максима Кузьминова нашли мертвым в Испании.

Автор: 

Испания (886) МВД (9338) смерть (9271)


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Топ комментарии
+25
а коли звичайний пенсіонер, якій працював на заводі більше 20 років слюсаром може легко осилитися у Іспаніхї.

Мабуть ніколи, тількі пенсионери з МВС, прокуратири або суддя таке можуть собі дозволити.
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21.07.2025 10:45 Ответить
+24
Наборол себе квартирку с бассейном в Испании,хороший наверное был борец.
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21.07.2025 10:46 Ответить
+23
експовадовці МВС мають гроші на житло в Іспанії? жирно живуть.
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21.07.2025 10:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
помер по багатому....
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21.07.2025 10:41 Ответить
Все життя за ради України...
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21.07.2025 10:44 Ответить
То Кравченко, двічі застрелився ??? Тепер, його підлеглі…
Авакову, треба бути уважним, на світлофорах!!??
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21.07.2025 10:45 Ответить
В Іспанії за загадкових обставин загинув експосадовець МВС України, - ЗМІ

https://glavnoe.in.ua/author/fedor

https://glavnoe.in.ua/author/fedor Федір Олексієв

21 липня 2025 09:47

https://glavnoe.in.ua/news/v-ispaniyi-za-zahadkovyh-obstavyn-zahynuv-eksspivrobitnyk-mvs-********-zmi
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21.07.2025 10:44 Ответить
експовадовці МВС мають гроші на житло в Іспанії? жирно живуть.
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21.07.2025 10:44 Ответить
а коли звичайний пенсіонер, якій працював на заводі більше 20 років слюсаром може легко осилитися у Іспаніхї.

Мабуть ніколи, тількі пенсионери з МВС, прокуратири або суддя таке можуть собі дозволити.
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21.07.2025 10:45 Ответить
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй…
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21.07.2025 10:47 Ответить
Офіцери до 65 років мають бути на війсковому облику та підлягати мобилизації. Чи це "другое"?
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21.07.2025 10:46 Ответить
Він був інвалід.
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21.07.2025 10:53 Ответить
Він " офіцер" за спеціальним, а не віськовим званням. На військовому обліку він обліковується за званням, що отримав під час строкової служби, а якщо не служив, то це звання - рядовий.
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21.07.2025 10:57 Ответить
Добре в 2025 році - 61 рік. Скільки було в 2022 році?
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21.07.2025 10:59 Ответить
А у тебе є бумага, що той міліціонер виїхав із України у 2022-му? А ну досліди інтернет, потім напишеш, може міліціонер виїхав у 2015-у?
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21.07.2025 11:14 Ответить
Так мав би обновити особисті данні як представник системи що маєж відношення до дотримання законів країни.
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21.07.2025 11:20 Ответить
Мав, а чому ти того мєнта не проконтролював?
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21.07.2025 11:53 Ответить
Тут Ви праві - винен.
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21.07.2025 12:02 Ответить
А "військова кафедра"?
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21.07.2025 11:04 Ответить
А він що, інженер якись? Він звичайний міліціонер,закінчив училтще і юрфак якийсь. На гуманітарих факультетах в СРСР небуло військових кафедр.
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21.07.2025 11:11 Ответить
В де яких навчальних закладах системи МВС є військова кафедра.
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21.07.2025 11:24 Ответить
Слухаємо тебе, а у яких навчальних закладах МВС була військова кафедра?
Ти ж розпинався, що той мєет її закінчив
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21.07.2025 11:50 Ответить
Докази будуть що я стверджував що він закинчив "військову кафедру". Знак ? - це питання, а не затвердження. Національна академія внутрішніх справ - наприклад.
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21.07.2025 12:01 Ответить
Наборол себе квартирку с бассейном в Испании,хороший наверное был борец.
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21.07.2025 10:46 Ответить
Куди йому до власника мережі АТБ..от там справдніц борець..боровся в ОБХСС с хіщєніямі социалістічєской собствєнності..пересаджав при андропові продавчинь з магазинів у тюрму..і виборов мережу супермаркетів
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21.07.2025 11:28 Ответить
Наші люді вілли в Іспанії не купляють...
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21.07.2025 10:51 Ответить
Колишній воєнком Борисов тобі заперечить, ще й як купують.
Чи це ти теж будеш заперечувати, як і поліцаїв-утікачів?
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21.07.2025 10:54 Ответить
Він нЄ наш чілавЄк
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21.07.2025 11:22 Ответить
Оце точно. І Батьківщина його була не тут
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21.07.2025 11:34 Ответить
Непогано так живуть (жили) експосадовці Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС (а згодом - Нацполіції). А де зараз перебуває генерал СБУ Вітюк, цікаво? Той самий, дружина якого почала "заробляти" мільйони одразу після його призначення на посаду начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки. Вже мабуть теж має курінь десь на узбережжі Адріатичного чи Балеарського моря?
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21.07.2025 10:52 Ответить
експосадовці України одразу стають олігархами в Іспаніях, Італіях і т.д.
Іменно тому прості українці та їх діти все життя сосуть буй.
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21.07.2025 10:57 Ответить
УБОЗ у часи до реформування було дуже неоднозначним управлінням в системі...За допомогою УБОЗ,продажних прокурорів та суддів творилося страшні речи відносно бізнесу та політичних опонентів..дерібан та рейдерство...Про це знають усі силовики...Думаю,що не за зарплатню поліцейського забуваються квартири за кордоном в елітних ЖКХ...не за останні...Да і про його подвиги нікому нічого невідомо....
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21.07.2025 10:58 Ответить
Тьфу б*я*ь! Як дурні діти...
Чого дивуватися тим, хто 30 років прожив у заповіднику корупції і злодійства. Терпіли тих бариг жадібних при влади, терпимо і ...
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21.07.2025 11:09 Ответить
Обявіть список розкритих справ цим посадовцем, ККД та розмір винагороди
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21.07.2025 11:12 Ответить
Стоимость квартир начинается от 150к до 500к евро но он поступил правильно умер и избавил государство от ненужных выплат еще и думаю после стольких трупов стоимость недвижки в этом комплексе должна упасть .
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21.07.2025 11:18 Ответить
Сонячний удар .
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21.07.2025 11:21 Ответить
непогані борцуни із злочинністю, які можуть прикупити собі недешеві апартаменти. Це все, що потрібно знати про нашу правоохоронну систему
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21.07.2025 11:23 Ответить
Дивний збіг....
Чи не "наші" менти здали того льотчика? Наприклад розшукали зп наказом ОПии
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21.07.2025 11:49 Ответить
*******,мусара купляют квартири в Іспанії,а прості українські пенси виживают на 3500гр.!!!
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21.07.2025 12:09 Ответить
Ім'я Грушевського журналісти знайшли лише в архівних українських реєстрах юридичних осіб 1990-х років. Там він фігурував як керівник УБОЗ у Черкаській і Кіровоградській областях. Цей підрозділ було ліквідовано у 2015 році в рамках реформи поліції. ОЙ. А як що тупо ПОГУГЛІТЬ?
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21.07.2025 12:14 Ответить
 
 