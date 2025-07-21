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Новости Атака шахедов на Киевщину
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Киевскую область атакуют "шахеды", работает ПВО

шахед над Киевской областью

Войска РФ сейчас атакуют ударными беспилотниками территорию Киевской области. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ дронами и ракетами атаковала Киевскую область, повреждены дома и сооружения в двух районах области.

Автор: 

Киевская область (4265) ПВО (2964) Шахед (1320)


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Нищие кацапские чурки никак не угомоняться.
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21.07.2025 12:55 Ответить
 
 