Київщину атакують "шахеди", працює ППО
Війська РФ наразі атакують ударними безпілотниками територію Київської області. Працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ дронами та ракетами атакувала Київщину, пошкоджено будинки і споруди в двох районах області.
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Дмитро #595553
показати весь коментар21.07.2025 12:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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