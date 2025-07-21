Київщину атакують "шахеди", працює ППО

Війська РФ наразі атакують ударними безпілотниками територію Київської області. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ дронами та ракетами атакувала Київщину, пошкоджено будинки і споруди в двох районах області.