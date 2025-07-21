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Новини Атака шахедів на Київщину
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Київщину атакують "шахеди", працює ППО

шахед над Київщиною

Війська РФ наразі атакують ударними безпілотниками територію Київської області. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА. 

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ дронами та ракетами атакувала Київщину, пошкоджено будинки і споруди в двох районах області.

Автор: 

Київська область (4163) ППО (3408) Шахед (1324)


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Нищие кацапские чурки никак не угомоняться.
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21.07.2025 12:55 Відповісти
 
 