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НАТО выделило 5,3 млрд евро на 2026 год, часть - для поддержки Украины, - Генштаб

Украина сертифицирует военные курсы по стандартам НАТО

Североатлантический совет НАТО согласовал лимиты военного и гражданского бюджетов на 2026 год в рамках Плана ресурсов совместного финансирования на 2026-2030 годы.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общая сумма составляет 5,3 миллиарда евро, часть из которых предусмотрена на поддержку Украины.

Финансирование охватывает поддержку таких инициатив, как JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) и NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), включающих помощь по безопасности, обучение и аналитическое сотрудничество.

Совместное финансирование НАТО направлено на повышение обороноспособности Альянса, обеспечение основных военных мощностей и поддержку стран-партнеров, в частности Украины.

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Автор: 

Генштаб ВС (6680) НАТО (10221) Украина (45057)


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