НАТО выделило 5,3 млрд евро на 2026 год, часть - для поддержки Украины, - Генштаб

Североатлантический совет НАТО согласовал лимиты военного и гражданского бюджетов на 2026 год в рамках Плана ресурсов совместного финансирования на 2026-2030 годы.

Как отмечается, общая сумма составляет 5,3 миллиарда евро, часть из которых предусмотрена на поддержку Украины.

Финансирование охватывает поддержку таких инициатив, как JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) и NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), включающих помощь по безопасности, обучение и аналитическое сотрудничество.

Совместное финансирование НАТО направлено на повышение обороноспособности Альянса, обеспечение основных военных мощностей и поддержку стран-партнеров, в частности Украины.

