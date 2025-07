НАТО виділило 5,3 млрд євро на 2026 рік, частину - для підтримки України, - Генштаб

Північноатлантична рада НАТО узгодила ліміти військового і цивільного бюджетів на 2026 рік у межах Плану ресурсів спільного фінансування на 2026-2030 роки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальна сума становить 5,3 мільярда євро, частина з яких передбачена на підтримку України.

Фінансування охоплює підтримку таких ініціатив, як JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) і NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), що включають безпекову допомогу, навчання та аналітичну співпрацю.

Спільне фінансування НАТО спрямоване на підвищення обороноздатності Альянсу, забезпечення основних військових потужностей та підтримку країн-партнерів, зокрема України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має наслідувати інновації України, - верховний головнокомандувач Альянсу в Європі Гринкевич