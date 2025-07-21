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Новости Поддержка Украине
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Великобритания и Германия передадут Украине 220 тысяч снарядов для Gepard и современные БПЛА

Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной поддержке в случае угрозы нападения

Великобритания и Германия начали совместный проект для усиления украинской ПВО. Украина получит 220 тысяч 35-мм снарядов для зенитной установки Gepard, а также современные беспилотники большой дальности.

Об этом сообщили министры обороны Джон Гили и Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"В сфере противовоздушной обороны, мы с Борисом договорились о партнерстве в предоставлении Украине критически важных ракет для систем ПВО", - отметил Гили.

Как отмечается, беспилотники украинского производства, которые финансирует Берлин, уже демонстрируют эффективность в уничтожении российских самолетов, дронов и ракет на земле. Великобритания со своей стороны выделила 700 млн фунтов на снаряды, ракеты и средства ПВО, из которых 150 млн - за последние два месяца.

Кроме того, с марта Британия передала Украине почти 50 тысяч дронов и анонсировала еще 40 млн фунтов помощи в рамках пакета от НАТО.

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Автор: 

Великобритания (5066) Германия (7163) война в Украине (5289)


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Топ комментарии
+2
Гепарди саме то - можуть дістати Шахеди на 4 - рьох км
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21.07.2025 16:10 Ответить
+2
Я дуже схвильований тим, як наша влада під видом надання інформаційних новин постійно зливає шнформацію, котра просто не потрібна для оприлюднення щейпід час війни. Це умисна деверсія проти свого народу! За четвертий рік війни ворог жодного разу не оприлюднював де, коли, скільки, чого та від кого вони отримують ! То може відповідні служби нарешті запрацюють у тому плпні, чи їм напевно байдуже, що від такої інформації також гинуть люди!
Відповіді мені не потрібно, хочеться бачити конкретні дії, а не постійну зраду інтересів держави !
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21.07.2025 16:27 Ответить
+1
Ще більш привабливий та ******** це Skynex, aле ж їх дуже мало в нас на жаль.
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21.07.2025 16:14 Ответить
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Гепарди саме то - можуть дістати Шахеди на 4 - рьох км
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21.07.2025 16:10 Ответить
Ще більш привабливий та ******** це Skynex, aле ж їх дуже мало в нас на жаль.
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21.07.2025 16:14 Ответить
Цікаво чому. Це ж не літаки і навіть не танки, це набагато дешевша техніка, що заважає мати їх хочаб пару сотень?
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21.07.2025 16:21 Ответить
Дешеві там **********, а сама система з її радарами дуже дорога.
https://youtu.be/4yc2Yh7reFY?si=ihFvaG18EQwPT_Tj
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21.07.2025 16:27 Ответить
Дякую.
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21.07.2025 16:17 Ответить
Було б, з чого стріляти...
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21.07.2025 16:22 Ответить
Цікаво а чого на Байрактар не поставить кулемети і збивать Шахеди
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21.07.2025 16:24 Ответить
Байрактар для цього абсолютно не призначений. Це дрон спостереження з можливістю скиданя бомб з донаведенням.
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21.07.2025 16:53 Ответить
А чого не взяти в аренду у Голандії і Німеччини Гепарди а після війни піся ремонту повернути
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21.07.2025 16:25 Ответить
Я дуже схвильований тим, як наша влада під видом надання інформаційних новин постійно зливає шнформацію, котра просто не потрібна для оприлюднення щейпід час війни. Це умисна деверсія проти свого народу! За четвертий рік війни ворог жодного разу не оприлюднював де, коли, скільки, чого та від кого вони отримують ! То може відповідні служби нарешті запрацюють у тому плпні, чи їм напевно байдуже, що від такої інформації також гинуть люди!
Відповіді мені не потрібно, хочеться бачити конкретні дії, а не постійну зраду інтересів держави !
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21.07.2025 16:27 Ответить
 
 