Великобритания и Германия передадут Украине 220 тысяч снарядов для Gepard и современные БПЛА

Великобритания и Германия начали совместный проект для усиления украинской ПВО. Украина получит 220 тысяч 35-мм снарядов для зенитной установки Gepard, а также современные беспилотники большой дальности.

Об этом сообщили министры обороны Джон Гили и Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"В сфере противовоздушной обороны, мы с Борисом договорились о партнерстве в предоставлении Украине критически важных ракет для систем ПВО", - отметил Гили.

Как отмечается, беспилотники украинского производства, которые финансирует Берлин, уже демонстрируют эффективность в уничтожении российских самолетов, дронов и ракет на земле. Великобритания со своей стороны выделила 700 млн фунтов на снаряды, ракеты и средства ПВО, из которых 150 млн - за последние два месяца.

Кроме того, с марта Британия передала Украине почти 50 тысяч дронов и анонсировала еще 40 млн фунтов помощи в рамках пакета от НАТО.

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