Британія і Німеччина передадуть Україні 220 тисяч снарядів для Gepard і сучасні БпЛА

Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт для посилення української ППО. Україна отримає 220 тисяч 35-мм снарядів для зенітної установки Gepard, а також сучасні безпілотники великої дальності.

Про це повідомили міністри оборони Джон Гілі та Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"У сфері протиповітряної оборони, ми з Борисом домовилися про партнерство у наданні Україні критично важливих ракет для систем ППО", - зазначив Гілі.

Як зазначається, безпілотники українського виробництва, які фінансує Берлін, вже демонструють ефективність у знищенні російських літаків, дронів і ракет на землі. Британія зі свого боку виділила 700 млн фунтів на снаряди, ракети та засоби ППО, з яких 150 млн - за останні два місяці.

Крім того, з березня Британія передала Україні майже 50 тисяч дронів і анонсувала ще 40 млн фунтів допомоги в межах пакета від НАТО.

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