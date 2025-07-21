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Новини Підтримка України
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Британія і Німеччина передадуть Україні 220 тисяч снарядів для Gepard і сучасні БпЛА

Велика Британія і Німеччина підпишуть договір про взаємну підтримку в разі загрози нападу

Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт для посилення української ППО. Україна отримає 220 тисяч 35-мм снарядів для зенітної установки Gepard, а також сучасні безпілотники великої дальності.

Про це повідомили міністри оборони Джон Гілі та Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"У сфері протиповітряної оборони, ми з Борисом домовилися про партнерство у наданні Україні критично важливих ракет для систем ППО", - зазначив Гілі.

Як зазначається, безпілотники українського виробництва, які фінансує Берлін, вже демонструють ефективність у знищенні російських літаків, дронів і ракет на землі. Британія зі свого боку виділила 700 млн фунтів на снаряди, ракети та засоби ППО, з яких 150 млн - за останні два місяці.

Крім того, з березня Британія передала Україні майже 50 тисяч дронів і анонсувала ще 40 млн фунтів допомоги в межах пакета від НАТО.

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Автор: 

Велика Британія (5709) Німеччина (7591) війна в Україні (5326)


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Топ коментарі
+2
Гепарди саме то - можуть дістати Шахеди на 4 - рьох км
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21.07.2025 16:10 Відповісти
+1
Ще більш привабливий та ******** це Skynex, aле ж їх дуже мало в нас на жаль.
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21.07.2025 16:14 Відповісти
+1
Дякую.
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21.07.2025 16:17 Відповісти
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Гепарди саме то - можуть дістати Шахеди на 4 - рьох км
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21.07.2025 16:10 Відповісти
Ще більш привабливий та ******** це Skynex, aле ж їх дуже мало в нас на жаль.
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21.07.2025 16:14 Відповісти
Цікаво чому. Це ж не літаки і навіть не танки, це набагато дешевша техніка, що заважає мати їх хочаб пару сотень?
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21.07.2025 16:21 Відповісти
Дешеві там **********, а сама система з її радарами дуже дорога.
https://youtu.be/4yc2Yh7reFY?si=ihFvaG18EQwPT_Tj
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21.07.2025 16:27 Відповісти
Дякую.
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21.07.2025 16:17 Відповісти
Було б, з чого стріляти...
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21.07.2025 16:22 Відповісти
Цікаво а чого на Байрактар не поставить кулемети і збивать Шахеди
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21.07.2025 16:24 Відповісти
Байрактар для цього абсолютно не призначений. Це дрон спостереження з можливістю скиданя бомб з донаведенням.
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21.07.2025 16:53 Відповісти
А чого не взяти в аренду у Голандії і Німеччини Гепарди а після війни піся ремонту повернути
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21.07.2025 16:25 Відповісти
Я дуже схвильований тим, як наша влада під видом надання інформаційних новин постійно зливає шнформацію, котра просто не потрібна для оприлюднення щейпід час війни. Це умисна деверсія проти свого народу! За четвертий рік війни ворог жодного разу не оприлюднював де, коли, скільки, чого та від кого вони отримують ! То може відповідні служби нарешті запрацюють у тому плпні, чи їм напевно байдуже, що від такої інформації також гинуть люди!
Відповіді мені не потрібно, хочеться бачити конкретні дії, а не постійну зраду інтересів держави !
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21.07.2025 16:27 Відповісти
 
 