Зеленский провел совещание по производству и закупкам дронов: Особый акцент – на дронах-перехватчиках
В понедельник, 21 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам дронов.
Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Работают вместе чиновники, СНБО, Вооруженные Силы Украины, команда Офиса. Проанализировали все направления относительно необходимых дронов, и особый акцент - на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать. Завтра чиновники должны принять соответствующие решения", - рассказал глава государства.
По словам Зеленского, заявленные объемы поставок дронов для Сил обороны Украины обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах.
"Ответственность за выполнение контрактов - персональная. Работаем также над масштабированием наших дипстрайков", - добавил президент.
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