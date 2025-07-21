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Новости Индустрия дронов
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Зеленский провел совещание по производству и закупкам дронов: Особый акцент – на дронах-перехватчиках

Зеленский провел совещание по дронам

В понедельник, 21 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам дронов.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Работают вместе чиновники, СНБО, Вооруженные Силы Украины, команда Офиса. Проанализировали все направления относительно необходимых дронов, и особый акцент - на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать. Завтра чиновники должны принять соответствующие решения", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, заявленные объемы поставок дронов для Сил обороны Украины обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах.

"Ответственность за выполнение контрактов - персональная. Работаем также над масштабированием наших дипстрайков", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21277) производство (507) дроны (4324)


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Топ комментарии
+4
Про мільярд дерев Зілєнскій не збрехав. Дерева виросли на дні Каховського водосховища.
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21.07.2025 16:31 Ответить
+2
МІЛЬЯРДДРОНІВ - нова фішка зЄрмако піару на тлі досвіду ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВПА замість ракет
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21.07.2025 16:23 Ответить
+2
у них естафетна паличка ДРОНОПІАРУ - від Ахмтівського продавця зерна Камишіна ( мільйон дронів до кінця 2023 р ) -до Умєрова - від Умєрова до САМОГО!!!
Це на тлі виступу Залужного у західній пресі про необхідність ВИБУХУВОГО РОЗВИТКУ( порівняв з винаходом ПОРОХУ) - після чого й загримів у посли Британії. А вони дро...нять на цій темі вже два роки ...
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21.07.2025 16:30 Ответить
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МІЛЬЯРДДРОНІВ - нова фішка зЄрмако піару на тлі досвіду ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВПА замість ракет
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21.07.2025 16:23 Ответить
ой- то було мільярд дерев-вибачаюсь ...
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21.07.2025 16:24 Ответить
Про мільярд дерев Зілєнскій не збрехав. Дерева виросли на дні Каховського водосховища.
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21.07.2025 16:31 Ответить
Фууууу... ну наконець то, мало що провів, але ж ще і акцентував, тому спим спокійно, небо на замку завдяки вові відосику
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21.07.2025 16:40 Ответить
Та шо ви кожен день ці наради - збіговиська а масштабувати виробництво - нє?
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21.07.2025 16:24 Ответить
у них естафетна паличка ДРОНОПІАРУ - від Ахмтівського продавця зерна Камишіна ( мільйон дронів до кінця 2023 р ) -до Умєрова - від Умєрова до САМОГО!!!
Це на тлі виступу Залужного у західній пресі про необхідність ВИБУХУВОГО РОЗВИТКУ( порівняв з винаходом ПОРОХУ) - після чого й загримів у посли Британії. А вони дро...нять на цій темі вже два роки ...
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21.07.2025 16:30 Ответить
Нарада - це дуже прекрасно. Бабло де ? рєзніков вклав у яйця чи умєрка вже вклався .... у аванси за "обіцянки" ? Чого про бабло ані слова ! Потужний дуже скромна людина ? Не помічав це за ним раніше, ой не помічав. Це ж не на Рошен натравлювати свою банду! З дівок.
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21.07.2025 16:27 Ответить
Шмигаль сказав шо Бабло є ..ае воно все вкладене в овдп
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21.07.2025 16:30 Ответить
Профінансуйте Фонд Стерненка, та не заважайте(не означає- не контролюйте)!
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21.07.2025 16:34 Ответить
Нагадайте собі: дроноводство загальмувала одна фраза міністра Рєзьніка: "Нам етіх свадєбних дронав нінада"
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21.07.2025 16:34 Ответить
а тепер простежимо шлях - де рєзнік, де камишін, де умєров ( сьогодні СЕКРЕТАР типу отого збіговиська, котрим колись один ПРодавець фарбованих цуценят керував)
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21.07.2025 16:55 Ответить
бла..бла....бла...
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21.07.2025 16:41 Ответить
А якщо не забеспечать і 90% юзік с п и здить , тоді ЩО ?
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21.07.2025 16:55 Ответить
Де наші балістичні ракети? Через скільки років влада планує поновити їх виробництво.
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21.07.2025 17:10 Ответить
Haшему народу уже столько обещано, а ему все мало!
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21.07.2025 17:18 Ответить
У кожного вже тонни клоунської локшини на вухах зависли.
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21.07.2025 17:25 Ответить
 
 