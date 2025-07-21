Зеленський провів нараду щодо виробництва та закупівель дронів: Особливий акцент – на дронах-перехоплювачах

У понеділок, 21 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель дронів.

Про це він повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюють разом урядовці, РНБО, Збройні Сили України, команда Офісу. Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент – на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах.

"Відповідальність за виконання контрактів – персональна. Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків", - додав президент.

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