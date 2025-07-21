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Новини Індустрія дронів
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Зеленський провів нараду щодо виробництва та закупівель дронів: Особливий акцент – на дронах-перехоплювачах

Зеленський провів нараду щодо дронів

У понеділок, 21 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель дронів.

Про це він повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюють разом урядовці, РНБО, Збройні Сили України, команда Офісу. Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент – на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах.

"Відповідальність за виконання контрактів – персональна. Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків", - додав президент.

Читайте також: Шмигаль провів нараду з Умєровим: Найближчим часом очікуємо відчутних результатів щодо дронів-перехоплювачів

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) виробництво (1696) дрони (5142)


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Топ коментарі
+3
Про мільярд дерев Зілєнскій не збрехав. Дерева виросли на дні Каховського водосховища.
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21.07.2025 16:31 Відповісти
+2
МІЛЬЯРДДРОНІВ - нова фішка зЄрмако піару на тлі досвіду ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВПА замість ракет
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21.07.2025 16:23 Відповісти
+2
у них естафетна паличка ДРОНОПІАРУ - від Ахмтівського продавця зерна Камишіна ( мільйон дронів до кінця 2023 р ) -до Умєрова - від Умєрова до САМОГО!!!
Це на тлі виступу Залужного у західній пресі про необхідність ВИБУХУВОГО РОЗВИТКУ( порівняв з винаходом ПОРОХУ) - після чого й загримів у посли Британії. А вони дро...нять на цій темі вже два роки ...
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21.07.2025 16:30 Відповісти
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МІЛЬЯРДДРОНІВ - нова фішка зЄрмако піару на тлі досвіду ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВПА замість ракет
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21.07.2025 16:23 Відповісти
ой- то було мільярд дерев-вибачаюсь ...
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21.07.2025 16:24 Відповісти
Про мільярд дерев Зілєнскій не збрехав. Дерева виросли на дні Каховського водосховища.
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21.07.2025 16:31 Відповісти
Фууууу... ну наконець то, мало що провів, але ж ще і акцентував, тому спим спокійно, небо на замку завдяки вові відосику
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21.07.2025 16:40 Відповісти
Та шо ви кожен день ці наради - збіговиська а масштабувати виробництво - нє?
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21.07.2025 16:24 Відповісти
у них естафетна паличка ДРОНОПІАРУ - від Ахмтівського продавця зерна Камишіна ( мільйон дронів до кінця 2023 р ) -до Умєрова - від Умєрова до САМОГО!!!
Це на тлі виступу Залужного у західній пресі про необхідність ВИБУХУВОГО РОЗВИТКУ( порівняв з винаходом ПОРОХУ) - після чого й загримів у посли Британії. А вони дро...нять на цій темі вже два роки ...
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21.07.2025 16:30 Відповісти
Нарада - це дуже прекрасно. Бабло де ? рєзніков вклав у яйця чи умєрка вже вклався .... у аванси за "обіцянки" ? Чого про бабло ані слова ! Потужний дуже скромна людина ? Не помічав це за ним раніше, ой не помічав. Це ж не на Рошен натравлювати свою банду! З дівок.
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21.07.2025 16:27 Відповісти
Шмигаль сказав шо Бабло є ..ае воно все вкладене в овдп
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21.07.2025 16:30 Відповісти
Профінансуйте Фонд Стерненка, та не заважайте(не означає- не контролюйте)!
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21.07.2025 16:34 Відповісти
Нагадайте собі: дроноводство загальмувала одна фраза міністра Рєзьніка: "Нам етіх свадєбних дронав нінада"
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21.07.2025 16:34 Відповісти
а тепер простежимо шлях - де рєзнік, де камишін, де умєров ( сьогодні СЕКРЕТАР типу отого збіговиська, котрим колись один ПРодавець фарбованих цуценят керував)
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21.07.2025 16:55 Відповісти
бла..бла....бла...
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21.07.2025 16:41 Відповісти
А якщо не забеспечать і 90% юзік с п и здить , тоді ЩО ?
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21.07.2025 16:55 Відповісти
Де наші балістичні ракети? Через скільки років влада планує поновити їх виробництво.
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21.07.2025 17:10 Відповісти
Haшему народу уже столько обещано, а ему все мало!
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21.07.2025 17:18 Відповісти
 
 