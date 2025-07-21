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Новости Антиукраинские заявления в Польше Украинцы в Польше
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61-летний поляк оскорблял украинок. Ему грозит до 3 лет тюрьмы, - местная полиция

Поляк оскорблял украинок Ему грозит тюрьма

В польском городе Ратибор задержали 61-летнего мужчину, который оскорбил двух украинок в магазине. Конфликт произошел из-за их национальности.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на прошлой неделе в одном из магазинов города.

Мужчина оскорбил кассиршу, которая его обслуживала, из-за ее украинского происхождения. Затем он начал оскорблять другую женщину-продавщицу, также украинской национальности.

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"61-летнему мужчине уже предъявлено обвинение. Его дальнейшую судьбу решит суд. Ему грозит наказание до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что оскорбление людей на основе их национального, этнического или расового происхождения является преступлением, которое преследуется по закону.

"О каждом случае дискриминации и языка вражды следует немедленно сообщать правоохранительным органам. Толерантность и уважение к другим является основой безопасного и открытого общества - не позволяйте предубеждениям нарушать достоинство других", - подытожили правоохранители.

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Автор: 

конфликт (843) Польша (8576)


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Топ комментарии
+11
Забув поляк 61-річний як в кінці 80-х та початку 90-х скуповував в Україні дерев'яні телевізори "Славутич" та "Електрон", праски, ланцюги, лопати, граблі та ін. утварь? Та пер додому в Польщу? Полякам як і іншим державам учасникам "Варшавського договору" просто повезло шо совок розвалився і їх на цій хвилі з переляку взяли до НАТО та ЄС. Тепер розумні стали, повчають як треба жити та з наших біженців глузують... Нічого, земля кругла...
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21.07.2025 17:28 Ответить
+5
А у мулатки чи арабки брати чи чоловік проти якого поляк всереться слово сказати.
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21.07.2025 17:45 Ответить
+4
якби ж то деяких польских політиків трохи взяли за жабри, щоб не піднімали ці питання.
а то як вибори, одразу ненависть до України.
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21.07.2025 17:49 Ответить
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Забув поляк 61-річний як в кінці 80-х та початку 90-х скуповував в Україні дерев'яні телевізори "Славутич" та "Електрон", праски, ланцюги, лопати, граблі та ін. утварь? Та пер додому в Польщу? Полякам як і іншим державам учасникам "Варшавського договору" просто повезло шо совок розвалився і їх на цій хвилі з переляку взяли до НАТО та ЄС. Тепер розумні стали, повчають як треба жити та з наших біженців глузують... Нічого, земля кругла...
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21.07.2025 17:28 Ответить
Це чоловічий клімакс - не може причандалом, залишається язик (в гіршому сенсі).
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21.07.2025 17:31 Ответить
Саме це теж хотів сказать...
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21.07.2025 17:34 Ответить
Таких дебілів , нажаль , скрізь вистачає . За час свого перебування в Польщі , я тільки два рази почув образу на адресу українців - від їхнього алканавта-напівбомжа та вантажника з бєдрьонки , який чомусь завжди був на всіх злий . А як вам совки в центрі Києва , які кидалися бити дівчат за українську мову ?
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21.07.2025 17:40 Ответить
То він хоче якусь мулатку чи арабку на місці касира. А то сидять українці, дратують уже
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21.07.2025 17:42 Ответить
А у мулатки чи арабки брати чи чоловік проти якого поляк всереться слово сказати.
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21.07.2025 17:45 Ответить
В тім то й річ ... мільони українців в Польщі ведуть себе так само , як і тут - аморфна , атомізована маса ...((
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21.07.2025 19:19 Ответить
Неай поляки згадають як вони жебрали на Заході і особливо тут в Франції після того як їм відкрими безвіз. Жебрали, крали і бухали. Поки вони не понаїхали тут поняття не було тримати охорону в магазинах. На перехрестках стояли, під магазинами і почтою сиділи, всюди де можна було. Потім румунські цигани їх витіснили.
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21.07.2025 17:42 Ответить
якби ж то деяких польских політиків трохи взяли за жабри, щоб не піднімали ці питання.
а то як вибори, одразу ненависть до України.
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21.07.2025 17:49 Ответить
Скрізь просто є дикуни. В одних країнах їх більше, в інших менше.
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21.07.2025 18:00 Ответить
Психи должны быть изолированы от общества
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21.07.2025 18:02 Ответить
Не посадять. Може скінчитися масовими заворушеннями.
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21.07.2025 18:25 Ответить
 
 