61-летний поляк оскорблял украинок. Ему грозит до 3 лет тюрьмы, - местная полиция

В польском городе Ратибор задержали 61-летнего мужчину, который оскорбил двух украинок в магазине. Конфликт произошел из-за их национальности.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на прошлой неделе в одном из магазинов города.

Мужчина оскорбил кассиршу, которая его обслуживала, из-за ее украинского происхождения. Затем он начал оскорблять другую женщину-продавщицу, также украинской национальности.

Читайте также: Сикорский об ударе РФ по Украине: Путин продолжает смеяться над усилиями Трампа

"61-летнему мужчине уже предъявлено обвинение. Его дальнейшую судьбу решит суд. Ему грозит наказание до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что оскорбление людей на основе их национального, этнического или расового происхождения является преступлением, которое преследуется по закону.

"О каждом случае дискриминации и языка вражды следует немедленно сообщать правоохранительным органам. Толерантность и уважение к другим является основой безопасного и открытого общества - не позволяйте предубеждениям нарушать достоинство других", - подытожили правоохранители.

Читайте: В Польше открыли крупнейшее в истории страны месторождение нефти и газа