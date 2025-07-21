УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10571 відвідувач онлайн
Новини Антиукраїнські заяви у Польщі Українці у Польщі
2 231 11

61-річний поляк ображав українок. Йому загрожує до 3 років тюрми, - місцева поліція

Поляк ображав українок Йому загрожує в’язниця

У польському місті Ратибор затримали 61-річного чоловіка, який образив двох українок в магазині. Конфлікт відбувся через їхню національність.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався минулого тижня в одній із крамниць міста.

Чоловік образив касирку, яка його обслуговувала, через її українське походження. Потім він почав ображати іншу жінку-продавчиню, також української національності.

Читайте також: Сікорський про удар РФ по Україні: Путін продовжує глузувати із зусиль Трампа

"61-річному чоловіку вже висунули звинувачення. Його подальшу долю вирішить суд. Йому загрожує покарання до 3 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що образа людей на основі їхнього національного, етнічного чи расового походження є злочином, який переслідується за законом.

"Про кожен випадок дискримінації та мови ворожнечі варто негайно повідомляти правоохоронним органам. Толерантність та повага до інших є основою безпечного та відкритого суспільства - не дозволяймо упередженням порушувати гідність інших", - підсумували правоохоронці.

Читайте: У Польщі відкрили найбільше в історії країни родовище нафти й газу

Автор: 

конфлікт (456) Польща (8703)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Забув поляк 61-річний як в кінці 80-х та початку 90-х скуповував в Україні дерев'яні телевізори "Славутич" та "Електрон", праски, ланцюги, лопати, граблі та ін. утварь? Та пер додому в Польщу? Полякам як і іншим державам учасникам "Варшавського договору" просто повезло шо совок розвалився і їх на цій хвилі з переляку взяли до НАТО та ЄС. Тепер розумні стали, повчають як треба жити та з наших біженців глузують... Нічого, земля кругла...
показати весь коментар
21.07.2025 17:28 Відповісти
+3
А у мулатки чи арабки брати чи чоловік проти якого поляк всереться слово сказати.
показати весь коментар
21.07.2025 17:45 Відповісти
+3
якби ж то деяких польских політиків трохи взяли за жабри, щоб не піднімали ці питання.
а то як вибори, одразу ненависть до України.
показати весь коментар
21.07.2025 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забув поляк 61-річний як в кінці 80-х та початку 90-х скуповував в Україні дерев'яні телевізори "Славутич" та "Електрон", праски, ланцюги, лопати, граблі та ін. утварь? Та пер додому в Польщу? Полякам як і іншим державам учасникам "Варшавського договору" просто повезло шо совок розвалився і їх на цій хвилі з переляку взяли до НАТО та ЄС. Тепер розумні стали, повчають як треба жити та з наших біженців глузують... Нічого, земля кругла...
показати весь коментар
21.07.2025 17:28 Відповісти
Це чоловічий клімакс - не може причандалом, залишається язик (в гіршому сенсі).
показати весь коментар
21.07.2025 17:31 Відповісти
Саме це теж хотів сказать...
показати весь коментар
21.07.2025 17:34 Відповісти
Таких дебілів , нажаль , скрізь вистачає . За час свого перебування в Польщі , я тільки два рази почув образу на адресу українців - від їхнього алканавта-напівбомжа та вантажника з бєдрьонки , який чомусь завжди був на всіх злий . А як вам совки в центрі Києва , які кидалися бити дівчат за українську мову ?
показати весь коментар
21.07.2025 17:40 Відповісти
То він хоче якусь мулатку чи арабку на місці касира. А то сидять українці, дратують уже
показати весь коментар
21.07.2025 17:42 Відповісти
А у мулатки чи арабки брати чи чоловік проти якого поляк всереться слово сказати.
показати весь коментар
21.07.2025 17:45 Відповісти
Неай поляки згадають як вони жебрали на Заході і особливо тут в Франції після того як їм відкрими безвіз. Жебрали, крали і бухали. Поки вони не понаїхали тут поняття не було тримати охорону в магазинах. На перехрестках стояли, під магазинами і почтою сиділи, всюди де можна було. Потім румунські цигани їх витіснили.
показати весь коментар
21.07.2025 17:42 Відповісти
якби ж то деяких польских політиків трохи взяли за жабри, щоб не піднімали ці питання.
а то як вибори, одразу ненависть до України.
показати весь коментар
21.07.2025 17:49 Відповісти
Скрізь просто є дикуни. В одних країнах їх більше, в інших менше.
показати весь коментар
21.07.2025 18:00 Відповісти
Психи должны быть изолированы от общества
показати весь коментар
21.07.2025 18:02 Відповісти
Не посадять. Може скінчитися масовими заворушеннями.
показати весь коментар
21.07.2025 18:25 Відповісти
 
 