61-річний поляк ображав українок. Йому загрожує до 3 років тюрми, - місцева поліція
У польському місті Ратибор затримали 61-річного чоловіка, який образив двох українок в магазині. Конфлікт відбувся через їхню національність.
Про це повідомила пресслужба місцевої поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався минулого тижня в одній із крамниць міста.
Чоловік образив касирку, яка його обслуговувала, через її українське походження. Потім він почав ображати іншу жінку-продавчиню, також української національності.
"61-річному чоловіку вже висунули звинувачення. Його подальшу долю вирішить суд. Йому загрожує покарання до 3 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
У поліції нагадали, що образа людей на основі їхнього національного, етнічного чи расового походження є злочином, який переслідується за законом.
"Про кожен випадок дискримінації та мови ворожнечі варто негайно повідомляти правоохоронним органам. Толерантність та повага до інших є основою безпечного та відкритого суспільства - не дозволяймо упередженням порушувати гідність інших", - підсумували правоохоронці.
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