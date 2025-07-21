Оккупанты атаковали из артиллерии и дронов Херсонскую область: пострадали четыре человека, повреждены дома и театр

В понедельник, 21 июля, в Херсоне и области в результате российских обстрелов пострадали четыре человека. Есть повреждения.

Об этом в телеграм сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В течение дня оккупанты били по населенным пунктам Херсонщины из артиллерии, в том числе и реактивной, а также с помощью БпЛА.

В результате атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов, с которых оккупанты сбрасывали взрывчатку в Херсоне, пострадали три человека.

Еще один человек получил травмы из-за вражеского артиллерийского обстрела областного центра.

Повреждены частные и многоквартирные дома, здание театра, автотранспорт.

Начато досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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