Окупанти атакували з артилерії та дронів Херсонщину: постраждали чотири людини, пошкоджені будинки та театр
У понеділок, 21 липня, у Херсоні та області внаслідок російських обстрілів постраждали чотири людини. Є пошкодження.
Про це в телеграм повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Упродовж дня окупанти били по населених пунктах Херсонщини з артилерії, зокрема і реактивної, а також за допомогою БпЛА.
Внаслідок атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких окупанти скидали вибухівку у Херсоні, постраждали три людини.
Ще одна людина дістала травми через ворожий артилерійській обстріл обласного центру.
Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівля театру, автотранспорт.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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