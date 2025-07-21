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Новости Совещание Зеленского с послами
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Сибига заявил, что МИД готовит новую стратегию внешнеполитической деятельности

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о подготовке новой Стратегии внешнеполитической деятельности по итогам Совещания послов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что предыдущая Стратегия была принята в 2021 году. Она является основополагающим документом для сферы внешних отношений и должна соответствовать современным реалиям войны.

"Война расставила много точек над "и" для нас как государства. Это новое осознание должно быть отражено в новой стратегии", - подчеркнул Сибига.

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Нове усвідомлення від несвідомих? Щось стає страшно за долю нашої країни!
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21.07.2025 18:32 Ответить
Амбамсади мають працювати по всім напрямкам, а не лише на облік ставити і паспорта видавати.
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21.07.2025 18:36 Ответить
Тааак - залужний вихаді ? Ти в нову стратегію не вписуємий !
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21.07.2025 18:43 Ответить
бляха
я теж планую підготуватися до поновлення зайнять спортом
але я про це не патякаю замість підготуватися та зробити
а я ж не міністр
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21.07.2025 18:54 Ответить
готуй не готуй все равно получится фуй
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21.07.2025 19:37 Ответить
 
 