Сибига заявил, что МИД готовит новую стратегию внешнеполитической деятельности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о подготовке новой Стратегии внешнеполитической деятельности по итогам Совещания послов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что предыдущая Стратегия была принята в 2021 году. Она является основополагающим документом для сферы внешних отношений и должна соответствовать современным реалиям войны.

"Война расставила много точек над "и" для нас как государства. Это новое осознание должно быть отражено в новой стратегии", - подчеркнул Сибига.

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