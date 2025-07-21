Сибіга заявив, що МЗС готує нову стратегію зовнішньополітичної діяльності

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про підготовку нової Стратегії зовнішньополітичної діяльності за підсумками Наради послів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що попередня Стратегія була ухвалена у 2021 році. Вона є основоположним документом для сфери зовнішніх зносин і має відповідати сучасним реаліям війни.

"Війна розставила багато крапок над "і" для нас як держави. Це нове усвідомлення має бути відображене в новій стратегії", - наголосив Сибіга.

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