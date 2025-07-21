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Новини Нарада Зеленського з послами
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Сибіга заявив, що МЗС готує нову стратегію зовнішньополітичної діяльності

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про підготовку нової Стратегії зовнішньополітичної діяльності за підсумками Наради послів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що попередня Стратегія була ухвалена у 2021 році. Вона є основоположним документом для сфери зовнішніх зносин і має відповідати сучасним реаліям війни.

"Війна розставила багато крапок над "і" для нас як держави. Це нове усвідомлення має бути відображене в новій стратегії", - наголосив Сибіга.

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Автор: 

дипломатія (717) МЗС (4226) Сибіга Андрій (577)


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Нове усвідомлення від несвідомих? Щось стає страшно за долю нашої країни!
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21.07.2025 18:32 Відповісти
Амбамсади мають працювати по всім напрямкам, а не лише на облік ставити і паспорта видавати.
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21.07.2025 18:36 Відповісти
Тааак - залужний вихаді ? Ти в нову стратегію не вписуємий !
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21.07.2025 18:43 Відповісти
бляха
я теж планую підготуватися до поновлення зайнять спортом
але я про це не патякаю замість підготуватися та зробити
а я ж не міністр
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21.07.2025 18:54 Відповісти
 
 