Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, - Зеленский

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось первое заседание обновленного состава СНБО.

Об этом глава государства написал в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем с аспектов внутренней безопасности - безопасности экономической. Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине", - подчеркнул он.

И добавил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

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"Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики. Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже через следующие шесть месяцев", - рассказал Зеленский.