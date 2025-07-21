Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, - Зеленский
Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось первое заседание обновленного состава СНБО.
Об этом глава государства написал в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Начинаем с аспектов внутренней безопасности - безопасности экономической. Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине", - подчеркнул он.
И добавил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.
"Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики. Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже через следующие шесть месяцев", - рассказал Зеленский.
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Перше засідання оновленого РНБО!
Тема направити патужності на патужность...
Маестро, врубітє фанфари !
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РНБО - це самий потужний і потрібний орган сьогодення, будь-яку муйню одноголосно підпишуть без вагань і докорів сумління.
Підміна різних органів один
Для ігнорування законів та Конституції
Для спрощення керування
...для узурпації
Тобто всі ті самі люди, але помінялись стільцями... А що заважало, "минулому складу" РНБО, ввести цей "мораторій"? Ци тоді не потрібен був піар?
Гетьманцеву вже "общипувати" немає кого - лишилися тільки "недоторканні"? 🤔