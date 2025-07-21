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Новости Состав СНБО
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Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, - Зеленский

Владимир Зеленский

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось первое заседание обновленного состава СНБО.

Об этом глава государства написал в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем с аспектов внутренней безопасности - безопасности экономической. Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине", - подчеркнул он.

И добавил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

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"Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики. Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже через следующие шесть месяцев", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21277) СНБО (4457)


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Топ комментарии
+6
який це раз уже? він, як трампон, забуває, що було вчора?
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21.07.2025 20:31 Ответить
+6
Це патужно !
Перше засідання оновленого РНБО!
Тема направити патужності на патужность...

Маестро, врубітє фанфари !

.
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21.07.2025 20:32 Ответить
+3
БЛД- усі права контролювати бізнес повинно повинно було отримати саме повноцінне БЕБ , а не воовчине ЗУБ ДАЮ нелохомбуду...
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21.07.2025 20:32 Ответить
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який це раз уже? він, як трампон, забуває, що було вчора?
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21.07.2025 20:31 Ответить
фашисты оккупанты хотят что бы украинские неженатые парни защищали ценой своей жизни приезжих многодетных многоженцев! Это геноцид и этому не бывать! Пусть хоть одна шлюха мать отдаст своего неженатого сына что бы он шёл умирать за приезжих многоженцев с пятью паспортами получит по рогам такая шлюха мать!
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21.07.2025 21:14 Ответить
Це патужно !
Перше засідання оновленого РНБО!
Тема направити патужності на патужность...

Маестро, врубітє фанфари !

.
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21.07.2025 20:32 Ответить
БЛД- усі права контролювати бізнес повинно повинно було отримати саме повноцінне БЕБ , а не воовчине ЗУБ ДАЮ нелохомбуду...
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21.07.2025 20:32 Ответить
Ви хоч розумієтесь на тому, як управляти державою? От якого хрєна якесь беб має отримати всі (!) права контролю бізнесу? Що, і контроль трудових прав найманих працівників, техніки безпеки, дотримання конкуренції та недопущення змов, дотримання стандартів якості і безпеки продукції, право на товарні знаки? Які ще права з контролю ви віддаєте бебу? А як бути країнам де немає бебу? Я так розумію, якогось чорта не пустили керувати у той беб і воно вас заїло. Власне як і вибір переважної і здорової частини громадян у 2019 році, тому все мало бути віддано бебу.
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21.07.2025 21:13 Ответить
Цирк на дроті. Навіщо рнбо, якщо є парламент, якій міг би ухвалити відповідний Закон. Чи є Кабмин, який міг би ухвалити таку постанову. А навіщо створювати ще один дармоїдський орган - рнбо. Я от не пам'ятаю, чи передбачений він Конституцією (спочатку точно не був, але потім могли вписати). Його рішення мають силу Закона? Чи вище? Чи нижче? Купа питань.
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21.07.2025 20:34 Ответить
головний виконавець МАРОДЕРНИХ вказівокПРодюсера Єрмака став його секретарем у РНБО ( роль Голови грає той же піаніст) ...
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21.07.2025 20:45 Ответить
Я про безглуздість цього органу, хто б його не очолював. Є парламент, кабмін, купа міністерств. Нема куди гроші дівати?
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21.07.2025 20:49 Ответить
нема вже куди своїх Ларьочніку ховати - ОПУ не резинове , там вже бувший міністр Камишін теж людина Ахмєтки- він хоч зерно йому розпродав та й дрони лиш обіцяв...
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21.07.2025 20:58 Ответить
Та ви що? А хто ж буде забороняти без суду і слідства неправильним громадянам України залітати на Зірці Смерті в територіальні води України? Навіть у парламенті стільки дебілів для кворуму не набереться.
РНБО - це самий потужний і потрібний орган сьогодення, будь-яку муйню одноголосно підпишуть без вагань і докорів сумління.
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21.07.2025 20:48 Ответить
Не розумієте?!?
Підміна різних органів один
Для ігнорування законів та Конституції
Для спрощення керування
...для узурпації
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21.07.2025 21:16 Ответить
Тепер можна мародерити цілий рік безкарно!!! Потужне рішення!!!
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21.07.2025 20:41 Ответить
Тепер торгаші на кАньЄ. Вони і так від податків ухилялись а зараз вААЩе навіть напрягаЦЦА не треба буде...
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21.07.2025 20:46 Ответить
а как же бизнес-няни?
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21.07.2025 20:41 Ответить
Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулось перше засідання оновленого складу РНБО.

Тобто всі ті самі люди, але помінялись стільцями... А що заважало, "минулому складу" РНБО, ввести цей "мораторій"? Ци тоді не потрібен був піар?
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21.07.2025 20:41 Ответить
"...направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3564490

Гетьманцеву вже "общипувати" немає кого - лишилися тільки "недоторканні"? 🤔
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21.07.2025 20:42 Ответить
Геть невігласа безтолкового!
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21.07.2025 20:48 Ответить
Так ми і повірили людині, якщо щось скаже, то збреше!
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21.07.2025 20:55 Ответить
Уявіть собі, як виглядає бій цегли. В такому ж стані був лавровий лист всередині упаковки, купленої в АТБ. Такий бізнес не треба перевіряти і контролювати. Його треба громити і палити. Дурять всюди.
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21.07.2025 21:01 Ответить
Білоруський бітум вже можна купляти?
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21.07.2025 21:07 Ответить
Оце ЗЕкупа лайна дістало вкрай! Спочатку кошмарить бізнес вводить податки непомірні касові чеки дибільні, а тепер забороняє перевірки! Молодець! Рятівник бл..ь! Навіжене геть відірване від реальності
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21.07.2025 21:22 Ответить
А хто,мені цікаво, перевіряє торгівлю фактично Зеленським з російськими медіа, бо ЗЕля й досі пролонгує трансляцію свох серіалів Папік всі сезони і Свати всі сезони по НТВ,СТС,ТНТ,ОРТ,РТР-Планета,Дом кіно,Росія-1,Пятніца,Культура, а також по російських онлайн-кінотеатрах ??? Тільки в 2021 р.ЗЕля показав в своїй декларації доходи від медіапродукції 25 млн.грн. https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/93416/annot/
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21.07.2025 21:27 Ответить
Что общипанные гуси заканчиваются? А 95 квартал налоговая проверила?
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21.07.2025 21:28 Ответить
 
 