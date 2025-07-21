Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність, - Зеленський
Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулось перше засідання оновленого складу РНБО.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Починаємо з аспектів внутрішньої безпеки – безпеки економічної. Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", - наголосив він.
Та додав, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.
"Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", - розповів Зеленський.
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Перше засідання оновленого РНБО!
Тема направити патужності на патужность...
Маестро, врубітє фанфари !
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РНБО - це самий потужний і потрібний орган сьогодення, будь-яку муйню одноголосно підпишуть без вагань і докорів сумління.
Підміна різних органів один
Для ігнорування законів та Конституції
Для спрощення керування
...для узурпації
Тобто всі ті самі люди, але помінялись стільцями... А що заважало, "минулому складу" РНБО, ввести цей "мораторій"? Ци тоді не потрібен був піар?
Гетьманцеву вже "общипувати" немає кого - лишилися тільки "недоторканні"? 🤔
спокійно спостерігайте "зростання робочих місць" 🍆🍆🍆🍆🍆