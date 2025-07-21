УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12488 відвідувачів онлайн
Новини Склад РНБО
1 338 33

Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність, - Зеленський

Володимир Зеленський

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулось перше засідання оновленого складу РНБО.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо з аспектів внутрішньої безпеки – безпеки економічної. Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", - наголосив він.

Та додав, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тепер американський напрямок – за Стефанішиною, - Зеленський

"Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) РНБО (2316)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
який це раз уже? він, як трампон, забуває, що було вчора?
показати весь коментар
21.07.2025 20:31 Відповісти
+6
Це патужно !
Перше засідання оновленого РНБО!
Тема направити патужності на патужность...

Маестро, врубітє фанфари !

.
показати весь коментар
21.07.2025 20:32 Відповісти
+4
Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулось перше засідання оновленого складу РНБО.

Тобто всі ті самі люди, але помінялись стільцями... А що заважало, "минулому складу" РНБО, ввести цей "мораторій"? Ци тоді не потрібен був піар?
показати весь коментар
21.07.2025 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
який це раз уже? він, як трампон, забуває, що було вчора?
показати весь коментар
21.07.2025 20:31 Відповісти
фашисты оккупанты хотят что бы украинские неженатые парни защищали ценой своей жизни приезжих многодетных многоженцев! Это геноцид и этому не бывать! Пусть хоть одна шлюха мать отдаст своего неженатого сына что бы он шёл умирать за приезжих многоженцев с пятью паспортами получит по рогам такая шлюха мать!
показати весь коментар
21.07.2025 21:14 Відповісти
Це патужно !
Перше засідання оновленого РНБО!
Тема направити патужності на патужность...

Маестро, врубітє фанфари !

.
показати весь коментар
21.07.2025 20:32 Відповісти
БЛД- усі права контролювати бізнес повинно повинно було отримати саме повноцінне БЕБ , а не воовчине ЗУБ ДАЮ нелохомбуду...
показати весь коментар
21.07.2025 20:32 Відповісти
Ви хоч розумієтесь на тому, як управляти державою? От якого хрєна якесь беб має отримати всі (!) права контролю бізнесу? Що, і контроль трудових прав найманих працівників, техніки безпеки, дотримання конкуренції та недопущення змов, дотримання стандартів якості і безпеки продукції, право на товарні знаки? Які ще права з контролю ви віддаєте бебу? А як бути країнам де немає бебу? Я так розумію, якогось чорта не пустили керувати у той беб і воно вас заїло. Власне як і вибір переважної і здорової частини громадян у 2019 році, тому все мало бути віддано бебу.
показати весь коментар
21.07.2025 21:13 Відповісти
Відсмок зараховано.
показати весь коментар
21.07.2025 21:40 Відповісти
Цирк на дроті. Навіщо рнбо, якщо є парламент, якій міг би ухвалити відповідний Закон. Чи є Кабмин, який міг би ухвалити таку постанову. А навіщо створювати ще один дармоїдський орган - рнбо. Я от не пам'ятаю, чи передбачений він Конституцією (спочатку точно не був, але потім могли вписати). Його рішення мають силу Закона? Чи вище? Чи нижче? Купа питань.
показати весь коментар
21.07.2025 20:34 Відповісти
головний виконавець МАРОДЕРНИХ вказівокПРодюсера Єрмака став його секретарем у РНБО ( роль Голови грає той же піаніст) ...
показати весь коментар
21.07.2025 20:45 Відповісти
Я про безглуздість цього органу, хто б його не очолював. Є парламент, кабмін, купа міністерств. Нема куди гроші дівати?
показати весь коментар
21.07.2025 20:49 Відповісти
нема вже куди своїх Ларьочніку ховати - ОПУ не резинове , там вже бувший міністр Камишін теж людина Ахмєтки- він хоч зерно йому розпродав та й дрони лиш обіцяв...
показати весь коментар
21.07.2025 20:58 Відповісти
Он существует с таким названием и функциями со времен Ржавого парторга - Формування законодавчої бази з питань діяльності Ради було завершено з прийняттям 5 березня 1998 року http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80/print1382704730896603 Закону України N 183/98-ВР «Про Раду національної безпеки і оборони України
показати весь коментар
21.07.2025 21:50 Відповісти
Та ви що? А хто ж буде забороняти без суду і слідства неправильним громадянам України залітати на Зірці Смерті в територіальні води України? Навіть у парламенті стільки дебілів для кворуму не набереться.
РНБО - це самий потужний і потрібний орган сьогодення, будь-яку муйню одноголосно підпишуть без вагань і докорів сумління.
показати весь коментар
21.07.2025 20:48 Відповісти
Не розумієте?!?
Підміна різних органів один
Для ігнорування законів та Конституції
Для спрощення керування
...для узурпації
показати весь коментар
21.07.2025 21:16 Відповісти
Тепер можна мародерити цілий рік безкарно!!! Потужне рішення!!!
показати весь коментар
21.07.2025 20:41 Відповісти
Тепер торгаші на кАньЄ. Вони і так від податків ухилялись а зараз вААЩе навіть напрягаЦЦА не треба буде...
показати весь коментар
21.07.2025 20:46 Відповісти
а как же бизнес-няни?
показати весь коментар
21.07.2025 20:41 Відповісти
Няни для сцеживания молока ручным способом.
показати весь коментар
21.07.2025 21:55 Відповісти
Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулось перше засідання оновленого складу РНБО.

Тобто всі ті самі люди, але помінялись стільцями... А що заважало, "минулому складу" РНБО, ввести цей "мораторій"? Ци тоді не потрібен був піар?
показати весь коментар
21.07.2025 20:41 Відповісти
"...направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3564490

Гетьманцеву вже "общипувати" немає кого - лишилися тільки "недоторканні"? 🤔
показати весь коментар
21.07.2025 20:42 Відповісти
Геть невігласа безтолкового!
показати весь коментар
21.07.2025 20:48 Відповісти
Так ми і повірили людині, якщо щось скаже, то збреше!
показати весь коментар
21.07.2025 20:55 Відповісти
Уявіть собі, як виглядає бій цегли. В такому ж стані був лавровий лист всередині упаковки, купленої в АТБ. Такий бізнес не треба перевіряти і контролювати. Його треба громити і палити. Дурять всюди.
показати весь коментар
21.07.2025 21:01 Відповісти
Білоруський бітум вже можна купляти?
показати весь коментар
21.07.2025 21:07 Відповісти
ні
спокійно спостерігайте "зростання робочих місць" 🍆🍆🍆🍆🍆
показати весь коментар
21.07.2025 21:41 Відповісти
Оце ЗЕкупа лайна дістало вкрай! Спочатку кошмарить бізнес вводить податки непомірні касові чеки дибільні, а тепер забороняє перевірки! Молодець! Рятівник бл..ь! Навіжене геть відірване від реальності
показати весь коментар
21.07.2025 21:22 Відповісти
А хто,мені цікаво, перевіряє торгівлю фактично Зеленським з російськими медіа, бо ЗЕля й досі пролонгує трансляцію свох серіалів Папік всі сезони і Свати всі сезони по НТВ,СТС,ТНТ,ОРТ,РТР-Планета,Дом кіно,Росія-1,Пятніца,Культура, а також по російських онлайн-кінотеатрах ??? Тільки в 2021 р.ЗЕля показав в своїй декларації доходи від медіапродукції 25 млн.грн. https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/93416/annot/
показати весь коментар
21.07.2025 21:27 Відповісти
Что общипанные гуси заканчиваются? А 95 квартал налоговая проверила?
показати весь коментар
21.07.2025 21:28 Відповісти
"Реальний"...."уперше"..."потужно"...
показати весь коментар
21.07.2025 21:41 Відповісти
Коли воно майже знищили увесь бізнес с агеном гетьманцевим виліз благодетель
показати весь коментар
21.07.2025 21:55 Відповісти
Ой вэй,а что теперь будет делать армия перевиряльщиков без привычных хабарей,может их на фронт отправить или будут сидеть прожирать бюджет и ждать лучших времен.
показати весь коментар
21.07.2025 21:55 Відповісти
Зеденок опять переложил ****ей в кроватях и вот вам итог потужного мыслительного процесса и бурной деятельности, вот вам счастье.
показати весь коментар
21.07.2025 22:04 Відповісти
 
 