РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7248 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
344 1

Россияне атаковали дронами Сумскую область, пострадали 4 человека, среди них 5-летний мальчик

Последствия атаки российских дронов на Сумщину 21 июля

Вечером 21 июля враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Путивльской громады Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний мальчик.

Им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

На месте попадания поднялся пожар. Продолжается ликвидация последствий.

Читайте: Возросло количество пострадавших в результате утренней атаки БпЛА на Сумы

беспилотник (3972) Сумская область (3481) Конотопский район (25) Путивль (3) война в Украине (5307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.

https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
показать весь комментарий
21.07.2025 22:42 Ответить
 
 