Россияне атаковали дронами Сумскую область, пострадали 4 человека, среди них 5-летний мальчик
Вечером 21 июля враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Путивльской громады Сумской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний мальчик.
Им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.
На месте попадания поднялся пожар. Продолжается ликвидация последствий.
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Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale