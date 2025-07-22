Росіяни атакували дронами Сумщину, постраждало 11 людей, серед них 5-річний хлопчик
Ввечері 21 липня ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади Сумської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.
Їм надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.
На місці влучання здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків.
Оновлення
Станом на 23:23 до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок атак ворога у Путивльській громаді.
"Одна людина у важкому стані. Це 24-річний чоловік. Медики госпіталізують постраждалого до лікувального закладу", - зазначив Григоров.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale