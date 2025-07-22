Росіяни атакували дронами Сумщину, постраждало 11 людей, серед них 5-річний хлопчик

Ввечері 21 липня ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади Сумської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.

Їм надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

На місці влучання здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків.

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Станом на 23:23 до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок атак ворога у Путивльській громаді.

"Одна людина у важкому стані. Це 24-річний чоловік. Медики госпіталізують постраждалого до лікувального закладу", - зазначив Григоров.

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