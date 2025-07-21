Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

Вечером 21 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Днепропетровская область - угроза применения ударных БпЛА с юга!

Днепропетровщина: БпЛА курсом на Никополь

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