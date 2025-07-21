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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 21 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Днепропетровская область - угроза применения ударных БпЛА с юга!
- Днепропетровщина: БпЛА курсом на Никополь
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Крейсерська швидкість дрона досягає 550-600 км/год, здатний долати відстань до 2000 км.
Вага бойової частини стала більшою в 6 разів - до 300 кг проти 50 кг у попередника «Герань-2».
Не може бути маса б\ч 300 кг у дрона, загальна маса якого біля 400 кілограмів.