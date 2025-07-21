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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 21 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Днепропетровская область - угроза применения ударных БпЛА с юга!
  • Днепропетровщина: БпЛА курсом на Никополь

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты выпустили 450 ракет и БпЛА по Украине: 224 цели обезврежены

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Російський дрон-камікадзе «Герань-3» з турбореактивним двигуном порівнянний за потужністю з крилатими ракетами.
Крейсерська швидкість дрона досягає 550-600 км/год, здатний долати відстань до 2000 км.
Вага бойової частини стала більшою в 6 разів - до 300 кг проти 50 кг у попередника «Герань-2».
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21.07.2025 23:19 Ответить
от нашо ви знов продукуєте технічну маячню? чи маєте за мету роздмухувати панічні настрої?
Не може бути маса б\ч 300 кг у дрона, загальна маса якого біля 400 кілограмів.
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22.07.2025 00:39 Ответить
То де там наші сто тисяч мільйонів дронів та безпілотників??? Тільки то й ******* про збільшення виробництва, бла-бла-бла, посилення про, якісь там дрони-перехоплювачі... А сітки як плели безкоштовно, то й так і продовжуємо. Добре що хоч агро волокно безоплатно надають.
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21.07.2025 23:21 Ответить
У Міллєрово святковий фейєрверк.
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22.07.2025 00:07 Ответить
 
 