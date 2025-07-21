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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 21 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Запорізька область загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА з півдня!
  • Дніпропетровщина: БпЛА урсом на Нікополь

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти випустили 450 ракет та БпЛА по Україні: 224 цілі знешкоджено

Автор: 

безпілотник (4563) Повітряні сили (2872) Шахед (1324) війна в Україні (5342)


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Російський дрон-камікадзе «Герань-3» з турбореактивним двигуном порівнянний за потужністю з крилатими ракетами.
Крейсерська швидкість дрона досягає 550-600 км/год, здатний долати відстань до 2000 км.
Вага бойової частини стала більшою в 6 разів - до 300 кг проти 50 кг у попередника «Герань-2».
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21.07.2025 23:19 Відповісти
То де там наші сто тисяч мільйонів дронів та безпілотників??? Тільки то й ******* про збільшення виробництва, бла-бла-бла, посилення про, якісь там дрони-перехоплювачі... А сітки як плели безкоштовно, то й так і продовжуємо. Добре що хоч агро волокно безоплатно надають.
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21.07.2025 23:21 Відповісти
 
 