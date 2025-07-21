Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 21 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Запорізька область загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА з півдня!
- Дніпропетровщина: БпЛА урсом на Нікополь
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Крейсерська швидкість дрона досягає 550-600 км/год, здатний долати відстань до 2000 км.
Вага бойової частини стала більшою в 6 разів - до 300 кг проти 50 кг у попередника «Герань-2».