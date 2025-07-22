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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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За сутки на фронте 176 боестолкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Наибольшая активность врага продолжает фиксироваться на Покровском направлении. За прошедшие сутки там состоялось 57 штурмов врага из 176 боевых столкновений по всему фронту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, привлек 3832 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лобково, Степногорск, Приморское, Беленькое Запорожской области; Казацкое Херсонской области и городу Сумы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом двенадцать управляемых авиационных бомб, и совершил 318 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка, Западное и Кутьковка.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Купянском направлении вчера состоялось семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и в сторону Богуславки.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Лиманском направлении состоялось двадцать три боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Северском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

Ситуация на фронте утром 22 июля

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Делиевки, Романовки, Торецка, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещиевки.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зирка, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

Ситуация на фронте утром 22 июля

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Каменского.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

Ситуация на фронте утром 22 июля

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1090 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, семь боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 256 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 ракет, одну тяжелую огнеметную систему, 94 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6686) боевые действия (4557) война в Украине (5307)


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