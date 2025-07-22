Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 044 250 человек (+1090 за сутки), 11 038 танков, 30 680 артсистем, 23 035 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 044 250 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1044250 (+1090) человек
- танков / tanks - 11038 (+1) ед
- боевых бронированных машин - 23035 (+7) ед
- артиллерийских систем - 30680 (+43) ед
- РСЗО - 1445 (+1) ед
- средства ПВО - 1199 (+0) ед
- самолетов - 421 (+0) ед
- вертолетов - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47437 (+256)
- крылатые ракеты - 3533 (+18)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 55953 (+94)
- специальная техника - 3935 (+1)
Топ комментарии
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий22.07.2025 07:52 Ответить Ссылка
+8 tarasii smila #448870
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+7 Qq Qqq #455433
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Чого ще боїться НАТО? Піхоти на мотоциклах? Бо своїм ракетам кацапи самі вже не вірять - сумніваються, що вони, взагалі, стартонуть зможуть...
І це 2021 рік
Знову ж таки це 2022 рік, а що на сьогодні вже напридумали.
147! одиниць знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 044 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.