Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 044 250 человек (+1090 за сутки), 11 038 танков, 30 680 артсистем, 23 035 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 044 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1044250 (+1090) человек

танков / tanks - 11038 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23035 (+7) ед

артиллерийских систем - 30680 (+43) ед

РСЗО - 1445 (+1) ед

средства ПВО - 1199 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47437 (+256)

крылатые ракеты - 3533 (+18)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 55953 (+94)

специальная техника - 3935 (+1)

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