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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 044 250 человек (+1090 за сутки), 11 038 танков, 30 680 артсистем, 23 035 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 044 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1044250 (+1090) человек
  • танков / tanks - 11038 (+1) ед
  • боевых бронированных машин - 23035 (+7) ед
  • артиллерийских систем - 30680 (+43) ед
  • РСЗО - 1445 (+1) ед
  • средства ПВО - 1199 (+0) ед
  • самолетов - 421 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47437 (+256)
  • крылатые ракеты - 3533 (+18)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 55953 (+94)
  • специальная техника - 3935 (+1)

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Потери россиян за 21 июля

Автор: 

армия РФ (20098) Генштаб ВС (6686) ликвидация (3861) уничтожение (7529)


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Топ комментарии
+13
НАТО боялося "танкової навали" з СРСР... Цю "навалу" ми успішно "перемололи"... НАТО боялося авіаудару "стратегами" - ми стратегічну авіацію РФ успішно "споловинили"...
Чого ще боїться НАТО? Піхоти на мотоциклах? Бо своїм ракетам кацапи самі вже не вірять - сумніваються, що вони, взагалі, стартонуть зможуть...
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22.07.2025 07:52 Ответить
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.07.2025 08:00 Ответить
+7
Минув 4171 день москальсько-української війни.
147! одиниць знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 044 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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22.07.2025 08:37 Ответить
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НАТО боялося "танкової навали" з СРСР... Цю "навалу" ми успішно "перемололи"... НАТО боялося авіаудару "стратегами" - ми стратегічну авіацію РФ успішно "споловинили"...
Чого ще боїться НАТО? Піхоти на мотоциклах? Бо своїм ракетам кацапи самі вже не вірять - сумніваються, що вони, взагалі, стартонуть зможуть...
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22.07.2025 07:52 Ответить
НАТО поки що не готові воювати, бо поки не можуть надати кожному піхотинцю по гольф-кару. Завод гольфкарів тільки проектується.
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22.07.2025 08:11 Ответить
А парасольки від сонця, а барбекю на кожне відділення та холодильник для охолоджених напоїв і кавові апарати для ранішньої кави.
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22.07.2025 08:24 Ответить
та цього повно, якщо шо, то парасольки візьмуть цивільні для пляжу, червоненькі. А от гольф у європах не дуже популярний, бо тісно. Тому і воювати ні на чому.
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22.07.2025 08:30 Ответить
Про Нато можна перефразувати прапорщіка Задова, "Здесь панімаіш лі опаздиваєш міравой парядак навадіть".
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22.07.2025 08:34 Ответить
Гольфкари і мотоцикли минуле сторіччя, квадрики мабудь на піку популярності, проте майбутнє все ж за "небом" і літієм в найближчій перспективі.
І це 2021 рік

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22.07.2025 08:50 Ответить
Ти диви, вони вже й назву мають - https://www.unian.ua/techno/hoverbayk-xturismo-u-ssha-predstavili-pershiy-v-sviti-motocikl-yakiy-litaye-11983992.html ховербайк.
Знову ж таки це 2022 рік, а що на сьогодні вже напридумали.
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22.07.2025 08:56 Ответить
в наступному році будуть вже закупляти для атак китайські піт-ховербайки. Та і до кобзона трохи ближче.
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22.07.2025 10:08 Ответить
ChatGPT не говорить, він лише видає ті дані, які були вже розміщені раніше в мережі по цій темі. тому нового, від себе він нічого не скаже. це пл суті вдосконалений пошуковик Гугл, який видає не посилання на джерела, як це робить містер Гугл, а вже вибірку готового тексту із тих джерел інформації.
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22.07.2025 09:49 Ответить
НАТО -це блок,а не один чувак,або одна держава. І рішення приймаються не однією країною,чи головою. Це перше. Друге- Україна не є членом цього блоку і не буде, можливо ,ніколи,незалежно від військових дій. Коррупціно ворвська держава з нейнижчими стандартами життя апріорі не попадає в подібні альянси. Третє - ні один кв.метр натовсиких країн не окупований. Ну і основне 4,ні один боєць,громадянин натівських країн не загинув (всетаки ціна життя громадянина різних країн дуже різна), а армія касапська потихеньку перемелюється (їхнью зброєю,частково,фінансами і нашим людьським ресурсом). Ну так і в чому тут страх? Вірна стратегія небільш,не мнш.
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22.07.2025 09:59 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.07.2025 08:00 Ответить
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22.07.2025 08:34 Ответить
Це звіт Мадяра..3 19 гармат/гаубиць,знищено 0...Навіть з 30 уражених мотоциклів-знищено тільки 13..Так виглядають дані втрат ворога,коли їх подають відповідальні люди,які реально нищать ворога..
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22.07.2025 08:42 Ответить
Також Мадяр постійно наголошує на тому,що його підрозділи нищать/калічать до 20% живої свинособачої сили..
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22.07.2025 08:58 Ответить
Минув 4171 день москальсько-української війни.
147! одиниць знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 044 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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22.07.2025 08:37 Ответить
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22.07.2025 08:39 Ответить
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22.07.2025 08:50 Ответить
А когда лям отмечали, я шота пропустил?
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22.07.2025 09:48 Ответить
Так на день чего-то там рашки - 12 июня. Как раз к празднику
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22.07.2025 10:01 Ответить
https://censor.net/ru/news/3557438/sily-oborony-likvidirovali-bolee-milliona-okkupantov
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22.07.2025 10:04 Ответить
 
 