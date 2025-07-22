Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 044 250 осіб (+1090 за добу), 11 038 танків, 30 680 артсистем, 23 035 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 044 250 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1044250 (+1090) осіб
- танків / tanks – 11038 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23035 (+7) од
- артилерійських систем – 30680 (+43) од
- РСЗВ – 1445 (+1) од
- засоби ППО – 1199 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256)
- крилаті ракети – 3533 (+18)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55953 (+94)
- спеціальна техніка – 3935 (+1)
Топ коментарі
+11 Яр Холодний
показати весь коментар22.07.2025 07:52 Відповісти Посилання
+6 tarasii smila #448870
показати весь коментар22.07.2025 08:00 Відповісти Посилання
+5 Qq Qqq #455433
показати весь коментар22.07.2025 08:37 Відповісти Посилання
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Чого ще боїться НАТО? Піхоти на мотоциклах? Бо своїм ракетам кацапи самі вже не вірять - сумніваються, що вони, взагалі, стартонуть зможуть...
І це 2021 рік
Знову ж таки це 2022 рік, а що на сьогодні вже напридумали.
Інші джерела, такі як британська розвідка, зазначають про втрати більш ніж 3600 танків. За даними американських аналітиків, втрати сягають 4000 танків. Ці цифри можуть відрізнятися через різні методи підрахунку та джерела інформації.
Крім танків, Росія також зазнала значних втрат у бронетехніці, артилерії, засобах ППО, літаках, гелікоптерах, БПЛА та інших видах озброєння.
Важливо зазначити, що обидві сторони конфлікту не розголошують точні дані про свої втрати.
147! одиниць знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 044 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.