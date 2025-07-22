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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 044 250 осіб (+1090 за добу), 11 038 танків, 30 680 артсистем, 23 035 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 044 250 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1044250 (+1090) осіб
  • танків / tanks – 11038 (+1) од
  • бойових броньованих машин  – 23035 (+7) од
  • артилерійських систем – 30680 (+43) од
  • РСЗВ – 1445 (+1) од
  • засоби ППО – 1199 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256)
  • крилаті ракети – 3533 (+18)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55953 (+94)
  • спеціальна техніка – 3935 (+1)

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Втрати росіян за 21 липня

Автор: 

армія рф (18249) Генштаб ЗС (6989) ліквідація (4247) знищення (7842)


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Топ коментарі
+11
НАТО боялося "танкової навали" з СРСР... Цю "навалу" ми успішно "перемололи"... НАТО боялося авіаудару "стратегами" - ми стратегічну авіацію РФ успішно "споловинили"...
Чого ще боїться НАТО? Піхоти на мотоциклах? Бо своїм ракетам кацапи самі вже не вірять - сумніваються, що вони, взагалі, стартонуть зможуть...
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22.07.2025 07:52 Відповісти
+6
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.07.2025 08:00 Відповісти
+5
Минув 4171 день москальсько-української війни.
147! одиниць знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 044 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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22.07.2025 08:37 Відповісти
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НАТО боялося "танкової навали" з СРСР... Цю "навалу" ми успішно "перемололи"... НАТО боялося авіаудару "стратегами" - ми стратегічну авіацію РФ успішно "споловинили"...
Чого ще боїться НАТО? Піхоти на мотоциклах? Бо своїм ракетам кацапи самі вже не вірять - сумніваються, що вони, взагалі, стартонуть зможуть...
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22.07.2025 07:52 Відповісти
НАТО поки що не готові воювати, бо поки не можуть надати кожному піхотинцю по гольф-кару. Завод гольфкарів тільки проектується.
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22.07.2025 08:11 Відповісти
А парасольки від сонця, а барбекю на кожне відділення та холодильник для охолоджених напоїв і кавові апарати для ранішньої кави.
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22.07.2025 08:24 Відповісти
та цього повно, якщо шо, то парасольки візьмуть цивільні для пляжу, червоненькі. А от гольф у європах не дуже популярний, бо тісно. Тому і воювати ні на чому.
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22.07.2025 08:30 Відповісти
Про Нато можна перефразувати прапорщіка Задова, "Здесь панімаіш лі опаздиваєш міравой парядак навадіть".
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22.07.2025 08:34 Відповісти
Гольфкари і мотоцикли минуле сторіччя, квадрики мабудь на піку популярності, проте майбутнє все ж за "небом" і літієм в найближчій перспективі.
І це 2021 рік

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22.07.2025 08:50 Відповісти
Ти диви, вони вже й назву мають - https://www.unian.ua/techno/hoverbayk-xturismo-u-ssha-predstavili-pershiy-v-sviti-motocikl-yakiy-litaye-11983992.html ховербайк.
Знову ж таки це 2022 рік, а що на сьогодні вже напридумали.
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22.07.2025 08:56 Відповісти
Загальні втрати російських танків у війні проти України, за даними українського Генерального штабу, станом на 21 липня 2025 року, становлять 11 037 одиниць. З них 2 за минулу добу.

Інші джерела, такі як британська розвідка, зазначають про втрати більш ніж 3600 танків. За даними американських аналітиків, втрати сягають 4000 танків. Ці цифри можуть відрізнятися через різні методи підрахунку та джерела інформації.

Крім танків, Росія також зазнала значних втрат у бронетехніці, артилерії, засобах ППО, літаках, гелікоптерах, БПЛА та інших видах озброєння.

Важливо зазначити, що обидві сторони конфлікту не розголошують точні дані про свої втрати.
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22.07.2025 08:27 Відповісти
Щось подібне і ChatGPT говорить.
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22.07.2025 08:30 Відповісти
........................................
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22.07.2025 08:30 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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22.07.2025 08:00 Відповісти
Це заслуга не зезрадника, а ЗСУ.
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22.07.2025 08:14 Відповісти
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22.07.2025 08:34 Відповісти
Це звіт Мадяра..3 19 гармат/гаубиць,знищено 0...Навіть з 30 уражених мотоциклів-знищено тільки 13..Так виглядають дані втрат ворога,коли їх подають відповідальні люди,які реально нищать ворога..
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22.07.2025 08:42 Відповісти
Також Мадяр постійно наголошує на тому,що його підрозділи нищать/калічать до 20% живої свинособачої сили..
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22.07.2025 08:58 Відповісти
Минув 4171 день москальсько-української війни.
147! одиниць знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 044 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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22.07.2025 08:37 Відповісти
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22.07.2025 08:39 Відповісти
Ну что,все верят?
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22.07.2025 08:42 Відповісти
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22.07.2025 08:50 Відповісти
 
 