Морские пехотинцы уничтожили 12 вражеских точек вылета, где базировались российские операторы дронов. ВИДЕО

Беспилотники остаются одной из самых опасных угроз на фронте. Именно поэтому бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты продолжают уничтожать технику противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, в период с 10 по 20 июля подразделения бригады осуществили серию целенаправленных ударов по ключевым точкам управления и обеспечения БпЛА. В частности:

Уничтожено 12 вражеских точек вылета, где базировались операторы дронов;

Ликвидировано около 20 единиц техники, которая обеспечивала связь и передачу данных - среди них ретрансляторы, антенны, терминалы Starlink и другое электронное оборудование;

Поражены укрытия и позиции, где находились операторы БпЛА.

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