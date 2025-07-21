Морские пехотинцы уничтожили 12 вражеских точек вылета, где базировались российские операторы дронов. ВИДЕО
Беспилотники остаются одной из самых опасных угроз на фронте. Именно поэтому бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты продолжают уничтожать технику противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, в период с 10 по 20 июля подразделения бригады осуществили серию целенаправленных ударов по ключевым точкам управления и обеспечения БпЛА. В частности:
-
Уничтожено 12 вражеских точек вылета, где базировались операторы дронов;
-
Ликвидировано около 20 единиц техники, которая обеспечивала связь и передачу данных - среди них ретрансляторы, антенны, терминалы Starlink и другое электронное оборудование;
-
Поражены укрытия и позиции, где находились операторы БпЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також зазначається, що в регіоні не працює інтернет.
Почав цю практику "Рубікон" і зараз навчає інших. Найбільше страждають Лелеки, Гори, Шарки та FlyEye.
Це було неминуче, ми давно показали їм, наскільки цей шлях ефективний. Але, на жаль, за майже рік їх відставання ми не розробили і не створили контрзаходи проти зенітних дронів.
Таких заходів не багато:
-РЕБ проти каналу управління зенітним дроном сумнівний з ряду причин. Як з землі, так і з борту нашого крила. Ми не знаємо, в якому діапазоні керується зенітний дрон, а придушувати всі частоти - це утопія.
-РЕБ (формату Зеркальца) по аналоговому відеоканалу ефективний, але противник швидко все зрозумів і, як і ми, застосовує цифрові канали відео.
-Система «Ухилянт» на крилах ефективна не на 100 відсотків і навіть не на 70, але краще ніж нічого.
-Пошук пілотів зенітних дронів теж складний шлях
-Важливий контрзахід - пошук РЛС.
Чому так довго противник не збивав наші крила?
У них не було ефективної і компактної 3D РЛС. Без якої збивати крила неможливо. Так само як складно шукати і збивати наші бомбери. Тому важливо ідентифікувати тип РЛС, який застосовує противник, і шукати їх по фронтах.
Я майже впевнений, що ці РЛС китайського виробництва.
Ну і думаємо над системами захисту крил.
Іще. Противник на успix наших зенітних дронiв відповів збільшенням виробництва своїх крил. Це теж варіант контрзаходу. ППО збиває великий відсоток ракет, значить ракет треба випускати більше."