Оккупанты ночью атаковали четыре района Днепропетровской области: пострадала женщина

В течение ночи российские захватчики атаковали Самаровский, Синельниковский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Враг атаковал ударными беспилотниками Самаровский и Синельниковский районы. В Магдалиновской громаде Самаровского района в результате попадания поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушили.

В Васильковской громаде на Синельниковщине в результате атаки повреждено государственное предприятие. На Межевскую громаду противник направил FPV-дрон. Побит гараж. По уточненной информации, из-за удара КАБами, произошедшего вчера вечером, там пострадала 24-летняя женщина. Разбиты 10 частных домов.

FPV-дроном агрессор попал также по Зеленодольской громаде Криворожского района. Повреждена инфраструктура.

Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой и Покровской громадах. Информация о последствиях уточняется.

Ночью силы ПВО сбили в области 14 вражеских беспилотников.

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