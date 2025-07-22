Оккупанты ночью атаковали четыре района Днепропетровской области: пострадала женщина
В течение ночи российские захватчики атаковали Самаровский, Синельниковский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Враг атаковал ударными беспилотниками Самаровский и Синельниковский районы. В Магдалиновской громаде Самаровского района в результате попадания поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушили.
В Васильковской громаде на Синельниковщине в результате атаки повреждено государственное предприятие. На Межевскую громаду противник направил FPV-дрон. Побит гараж. По уточненной информации, из-за удара КАБами, произошедшего вчера вечером, там пострадала 24-летняя женщина. Разбиты 10 частных домов.
FPV-дроном агрессор попал также по Зеленодольской громаде Криворожского района. Повреждена инфраструктура.
Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой и Покровской громадах. Информация о последствиях уточняется.
Ночью силы ПВО сбили в области 14 вражеских беспилотников.
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