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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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В течение дня россияне обстреляли два района Днепропетровской области: пострадали две женщины, повреждены дома, произошли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня понедельника, 21 июля, российские захватчики нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области. Есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал Никопольщину из артиллерии и РСЗО "Град", а также FPV-дронами. От обстрелов страдали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская громады.

обстрелы Никопольщины

"Пострадали две женщины - 65 и 57 лет. Обе на амбулаторном лечении. Повреждены 9 частных домов, 4 хозяйственные постройки, авто. Задело линии электропередач и газопровод. Возникли пожары, которые уже потушили", - сказано в сообщении.

обстрелы Никопольщины

По Синельниковскому району оккупанты ударили КАБами, беспилотниками и осуществили обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град". Под вражеским огнем оказались Межевская и Великомихайловская громады.

обстрелы Никопольщины

В результате российских обстрелов изуродована инфраструктура. Побиты сельскохозяйственное предприятие, авто, трактор, жилой дом, хозяйственные постройки.

обстрелы Никопольщины

По уточненной информации, ночью враг попал по Синельниковскому району КАБами. Пострадала Новопавловская громада. В результате атаки разрушено заведение культуры.

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

Смотрите также: В течение дня оккупанты атаковали четыре района Днепропетровщины: пострадали два человека, произошли пожары, повреждены дома

обстрел (28636) Никополь (1114) Днепропетровская область (4257) Никопольский район (336) Синельниковский район (139)


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