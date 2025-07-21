Впродовж дня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: постраждали дві жінки, пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Впродовж дня понеділка, 21 липня, російські загарбники завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Є постраждалі та пошкодження інфраструктури.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував Нікопольщину з артилерії та РСЗВ "Град", а також FPV-дронами. ВІд обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

"Постраждали дві жінки – 65 та 57 років. Обидві на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені 9 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін. Виникли пожежі, які вже загасили", - сказано в повідомленні.

По Синельниківському району окупанти вдарили КАБами, безпілотниками та здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град". Під ворожим вогнем опинилися Межівська й Великомихайлівська громади.

Внаслідок російських обстрілів понівечена інфраструктура. Побиті сільськогосподарське підприємство, авто, трактор, житловий будинок, господарські споруди.

За уточненою інформацією, вночі ворог влучив по Синельниківському району КАБами. Постраждала Новопавлівська громада. Унаслідок атаки зруйнований заклад культури.

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