УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10723 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
196 0

Впродовж дня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: постраждали дві жінки, пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Впродовж дня понеділка, 21 липня, російські загарбники завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Є постраждалі та пошкодження інфраструктури.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував Нікопольщину з  артилерії та РСЗВ "Град", а також FPV-дронами. ВІд обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

обстріли Нікопольщини

"Постраждали дві жінки – 65 та 57 років. Обидві на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені 9 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін. Виникли пожежі, які вже загасили", - сказано в повідомленні.

обстріли Нікопольщини

По Синельниківському району окупанти вдарили КАБами, безпілотниками та здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град". Під ворожим вогнем опинилися Межівська й Великомихайлівська громади.

обстріли Нікопольщини

Внаслідок російських обстрілів понівечена інфраструктура. Побиті сільськогосподарське підприємство, авто, трактор, житловий будинок, господарські споруди.

обстріли Нікопольщини

За уточненою інформацією, вночі ворог влучив по Синельниківському району КАБами. Постраждала Новопавлівська громада. Унаслідок атаки зруйнований заклад культури.

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

Дивіться також: Впродовж дня окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, сталися пожежі, пошкоджені будинки

Автор: 

обстріл (29960) Нікополь (1283) Дніпропетровська область (4041) Нікопольський район (339) Синельниківський район (139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 