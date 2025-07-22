Окупанти вночі атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждала жінка
Протягом ночі російські загарбники атакували Самарівський, Синельниківський, Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Ворог атакував ударними безпілотниками Самарівський та Синельниківський райони. У Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа, яку вже загасили.
У Васильківській громаді на Синельниківщині внаслідок атаки понівечене державне підприємство. На Межівську громаду противник спрямував FPV-дрон. Побитий гараж. За уточненою інформацією, через удар КАБами, що стався вчора надвечір, там постраждала 24-річна жінка. Потрощені 10 приватних будинків.
FPV-дроном агресор поцілив також по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджена інфраструктура.
Нікопольщина потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій і Покровській громадах. Інформація щодо наслідків уточнюється
Вночі сили ППО збили в області 14 ворожих безпілотників.
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