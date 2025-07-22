РФ выпустила 42 БПЛА по Украине, 26 целей уничтожено, 7 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 22 июля 2025 года выпустили по Украине 42 БпЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - оккупированный Крым.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны. Кроме того, 7 БпЛА - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 9 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
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