РФ выпустила 42 БПЛА по Украине, 26 целей уничтожено, 7 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 22 июля 2025 года выпустили по Украине 42 БпЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - оккупированный Крым.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны. Кроме того, 7 БпЛА - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 9 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

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