РФ випустила 42 БпЛА по Україні, 26 цілей знешкоджено, 7 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 22 липня 2025 року випустили по Україні 42 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське - окупований Крим.
"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
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