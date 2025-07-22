РФ випустила 42 БпЛА по Україні, 26 цілей знешкоджено, 7 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 22 липня 2025 року випустили по Україні 42 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське - окупований Крим.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

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