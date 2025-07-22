Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась в Москве.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным российских медиа, Подносова умерла после тяжелой болезни в возрасте 71 года.

Она была назначена на должность в апреле 2024 года.

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