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Председатель Верховного суда РФ Подносова скончалась в Москве

В России скончалась председатель Верховного Суда РФ Подносова

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась в Москве.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным российских медиа, Подносова умерла после тяжелой болезни в возрасте 71 года.

Она была назначена на должность в апреле 2024 года.

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Автор: 

россия (96649) смерть (9273)


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Топ комментарии
+34
По перше не померла а здохла. По друге нахер нам ця інформація що здохла якась орчиха? Чи може ще хвилину мовчання зробити?
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22.07.2025 09:36 Ответить
+14
А нам що з цього?
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22.07.2025 09:36 Ответить
+14
Хай вони всі виздихають і насамперед військовий злочинець путін і вся його рашиська кліка.
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22.07.2025 09:45 Ответить
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По перше не померла а здохла. По друге нахер нам ця інформація що здохла якась орчиха? Чи може ще хвилину мовчання зробити?
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22.07.2025 09:36 Ответить
А нам що з цього?
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22.07.2025 09:36 Ответить
Ах"уй йогознає нащо мені хто здох на болотах
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22.07.2025 09:37 Ответить
Здох Максим тай х...й з ним
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22.07.2025 09:37 Ответить
Хай вони всі виздихають і насамперед військовий злочинець путін і вся його рашиська кліка.
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22.07.2025 09:45 Ответить
Не цікаво! Ось коли стрибне з вікна, повіситься, застрелиться, зробе харакірі - тоді це новина.....
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22.07.2025 09:45 Ответить
Та земля їй бетоном! Пох... від слова зовсім.
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22.07.2025 09:52 Ответить
Вперше про неї чую...
Але позитивна новина в тому, що це й востаннє 🤣
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22.07.2025 09:54 Ответить
Чому Поносова померла в 71 рік? Для жінки це не старий вік.
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22.07.2025 09:54 Ответить
Мабуть читати погано вміло. Не так надіслано вказівку зрозуміла, ось від сорому і здохла
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22.07.2025 09:54 Ответить
Да, теперь ***** узнает что такое настоящий суд, суд Божий.
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22.07.2025 09:55 Ответить
А якщо не зрозуміла, то кабздон розтлумачити спробує
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22.07.2025 10:31 Ответить
ворог здох і це добре
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22.07.2025 09:57 Ответить
может с'єла чєго?.. новєнького...
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22.07.2025 10:01 Ответить
Ні, мабуть чаєм з новачком повернулась
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22.07.2025 10:27 Ответить
а кому це цікаво....??
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22.07.2025 10:02 Ответить
может с'єла чєго?(с).. новєнького...
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22.07.2025 10:02 Ответить
В свинособачем оркостане никакого права и судов не существует.
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22.07.2025 10:08 Ответить
дякую за інформацію - ми всі зе неї переживали, але добре що так все закінчилось
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22.07.2025 10:12 Ответить
Прикольна новина на цензорів, ми що росія, нам що не пох?
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22.07.2025 10:18 Ответить
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22.07.2025 10:29 Ответить
Туди і дорога
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22.07.2025 10:43 Ответить
Папаша козыря уже принес венок от своего сына.
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22.07.2025 10:55 Ответить
Випадково вдавилась банним халатом?
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22.07.2025 11:13 Ответить
Прочитав поносова 😀
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22.07.2025 11:26 Ответить
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22.07.2025 11:48 Ответить
 
 