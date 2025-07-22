Председатель Верховного суда РФ Подносова скончалась в Москве
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась в Москве.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным российских медиа, Подносова умерла после тяжелой болезни в возрасте 71 года.
Она была назначена на должность в апреле 2024 года.
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+34 ALEX SUROVV #593022
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+14 Погрібний Олександр
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+14 Володимир Омельянов
показать весь комментарий22.07.2025 09:45 Ответить Ссылка
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Але позитивна новина в тому, що це й востаннє 🤣