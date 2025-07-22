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Новини
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Голова Верховного суду РФ Подносова померла у Москві

У Росії померла голова Верховного Суду РФ Подносова

Голова Верховного суду Росії Ірина Подносова померла у Москві.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними російських медіа, Подносова померла після тяжкої хвороби у віці 71 року.

Її було призначено на посаду в квітні 2024 року.

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Автор: 

росія (66801) смерть (6801)


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Топ коментарі
+32
По перше не померла а здохла. По друге нахер нам ця інформація що здохла якась орчиха? Чи може ще хвилину мовчання зробити?
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22.07.2025 09:36 Відповісти
+13
А нам що з цього?
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22.07.2025 09:36 Відповісти
+13
Хай вони всі виздихають і насамперед військовий злочинець путін і вся його рашиська кліка.
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22.07.2025 09:45 Відповісти
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По перше не померла а здохла. По друге нахер нам ця інформація що здохла якась орчиха? Чи може ще хвилину мовчання зробити?
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22.07.2025 09:36 Відповісти
А нам що з цього?
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22.07.2025 09:36 Відповісти
Ах"уй йогознає нащо мені хто здох на болотах
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22.07.2025 09:37 Відповісти
Здох Максим тай х...й з ним
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22.07.2025 09:37 Відповісти
Хай вони всі виздихають і насамперед військовий злочинець путін і вся його рашиська кліка.
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22.07.2025 09:45 Відповісти
Не цікаво! Ось коли стрибне з вікна, повіситься, застрелиться, зробе харакірі - тоді це новина.....
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22.07.2025 09:45 Відповісти
Та земля їй бетоном! Пох... від слова зовсім.
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22.07.2025 09:52 Відповісти
Вперше про неї чую...
Але позитивна новина в тому, що це й востаннє 🤣
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22.07.2025 09:54 Відповісти
Чому Поносова померла в 71 рік? Для жінки це не старий вік.
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22.07.2025 09:54 Відповісти
Мабуть читати погано вміло. Не так надіслано вказівку зрозуміла, ось від сорому і здохла
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22.07.2025 09:54 Відповісти
Да, теперь ***** узнает что такое настоящий суд, суд Божий.
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22.07.2025 09:55 Відповісти
А якщо не зрозуміла, то кабздон розтлумачити спробує
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22.07.2025 10:31 Відповісти
ворог здох і це добре
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22.07.2025 09:57 Відповісти
может с'єла чєго?.. новєнького...
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22.07.2025 10:01 Відповісти
Ні, мабуть чаєм з новачком повернулась
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22.07.2025 10:27 Відповісти
а кому це цікаво....??
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22.07.2025 10:02 Відповісти
может с'єла чєго?(с).. новєнького...
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22.07.2025 10:02 Відповісти
В свинособачем оркостане никакого права и судов не существует.
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22.07.2025 10:08 Відповісти
дякую за інформацію - ми всі зе неї переживали, але добре що так все закінчилось
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22.07.2025 10:12 Відповісти
Прикольна новина на цензорів, ми що росія, нам що не пох?
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22.07.2025 10:18 Відповісти
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22.07.2025 10:29 Відповісти
Туди і дорога
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22.07.2025 10:43 Відповісти
Папаша козыря уже принес венок от своего сына.
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22.07.2025 10:55 Відповісти
Випадково вдавилась банним халатом?
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22.07.2025 11:13 Відповісти
Прочитав поносова 😀
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22.07.2025 11:26 Відповісти
 
 