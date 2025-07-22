Голова Верховного суду РФ Подносова померла у Москві

Голова Верховного суду Росії Ірина Подносова померла у Москві.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними російських медіа, Подносова померла після тяжкої хвороби у віці 71 року.

Її було призначено на посаду в квітні 2024 року.

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