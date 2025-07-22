Голова Верховного суду РФ Подносова померла у Москві
Голова Верховного суду Росії Ірина Подносова померла у Москві.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними російських медіа, Подносова померла після тяжкої хвороби у віці 71 року.
Її було призначено на посаду в квітні 2024 року.
Топ коментарі
+32 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар22.07.2025 09:36 Відповісти Посилання
+13 Погрібний Олександр
показати весь коментар22.07.2025 09:36 Відповісти Посилання
+13 Володимир Омельянов
показати весь коментар22.07.2025 09:45 Відповісти Посилання
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Але позитивна новина в тому, що це й востаннє 🤣