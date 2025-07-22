Последствия вражеского удара по Краматорску, где погиб 10-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
22 июля в 04:40 российские войска с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК нанесли авиаудар по многоэтажке Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что из-за удара РФ погиб ребенок 2015 г.р., ранения получили 8 человек.
Повреждены по меньшей мере 3 многоэтажных дома и детский сад.
Сейчас устанавливаются окончательные последствия российского террора.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью оккупанты атаковали Краматорск и убили ребенка.
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