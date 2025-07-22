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Новости
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Последствия вражеского удара по Краматорску, где погиб 10-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

22 июля в 04:40 российские войска с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК нанесли авиаудар по многоэтажке Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела

Он напоминает, что из-за удара РФ погиб ребенок 2015 г.р., ранения получили 8 человек.

Повреждены по меньшей мере 3 многоэтажных дома и детский сад.

Сейчас устанавливаются окончательные последствия российского террора.

Также читайте: Войска РФ ударили по Краматорску: ранен мужчина (обновлено)

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью оккупанты атаковали Краматорск и убили ребенка.

Автор: 

Краматорськ (2354) Донецкая область (10281) Краматорский район (492)


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путєн - хло,
рф народєц - вбивці та терористи!
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22.07.2025 10:09 Ответить
 
 