Россияне обстреляли Херсонскую область: ранены три человека
Утром 22 июля российские войска нанесли удары по поселку Инженерное и Днепровскому району Херсона.
Об этом сообщила Херсонская ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 8:00 в Инженерном 62-летний мужчина попал под обстрел - у него взрывная травма и осколочные ранения предплечья и спины.
В 8:10 оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Пострадал 54-летний мужчина - у него ранения грудной клетки и голени.
Также ранена 55-летняя женщина, которую в больницу доставили полицейские.
Всем раненым оказывают медицинскую помощь.
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