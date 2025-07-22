Россияне обстреляли Херсонскую область: ранены три человека

Утром 22 июля российские войска нанесли удары по поселку Инженерное и Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщила Херсонская ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 8:00 в Инженерном 62-летний мужчина попал под обстрел - у него взрывная травма и осколочные ранения предплечья и спины.

В 8:10 оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Пострадал 54-летний мужчина - у него ранения грудной клетки и голени.

Также ранена 55-летняя женщина, которую в больницу доставили полицейские.

Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

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