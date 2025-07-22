Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено трьох людей

Уранці 22 липня російські війська завдали ударів по селищу Інженерне та Дніпровському району Херсона.

Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 8:00 в Інженерному 62-річний чоловік потрапив під обстріл - у нього вибухова травма та уламкові поранення передпліччя і спини.

О 8:10 окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Постраждав 54-річний чоловік - у нього поранення грудної клітки й гомілки.

Також поранено 55-річну жінку, яку до лікарні доставили поліцейські.

Усім пораненим надають медичну допомогу.

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