Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено трьох людей
Уранці 22 липня російські війська завдали ударів по селищу Інженерне та Дніпровському району Херсона.
Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 8:00 в Інженерному 62-річний чоловік потрапив під обстріл - у нього вибухова травма та уламкові поранення передпліччя і спини.
О 8:10 окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Постраждав 54-річний чоловік - у нього поранення грудної клітки й гомілки.
Також поранено 55-річну жінку, яку до лікарні доставили поліцейські.
Усім пораненим надають медичну допомогу.
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