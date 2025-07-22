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Новости обстрелы Херсонщины
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В результате обстрела села Садовое в Херсонской области погиб мужчина, - прокуратура

вибух

22 июля российские войска обстреляли село Садовое на Херсонщине. В результате удара погиб 52-летний мужчина, который находился во дворе во время обстрела.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, около 10:00 в селе Червоный Маяк пострадала 70-летняя женщина. Она наступила на российскую противопехотную мину "лепесток". В результате взрыва у женщины - ампутация стопы, осколочные ранения, взрывная травма. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту гибели мужчины прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее смерть).

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Автор: 

обстрел (28657) Херсонская область (5040) Херсонский район (461) Садовое (7)


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Кацапня клята просто знищує украінців і думають ,
що все у них буде добре !
Ні виродки , будете горіти в пеклі , а пекло для вас
буде на українській землі і не тільки
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22.07.2025 13:08 Ответить
 
 